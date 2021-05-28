Başkan Ergün, MHP'li başkanlar toplantısına katıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığında, Ankara’da MHP Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

MHP Genel Merkezi, ‘Belediye Başkanları Geleneksel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile birlikte katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’ndeki toplantıya, 226 il ve ilçe belediye başkanı katılırken, 5 belediye başkanının mazeret bildirdiği belirtildi. Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Başkan Ergün, mevkidaşlarıyla günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ Kitabı MHP Kütüphanesi’nde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplantının ardından MHP Genel Merkezi’nin kütüphanesini de ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ve 38 akademisyenin çalışmalarıyla hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı kitabı parti kütüphanesine armağan eden Başkan Ergün, bu önemli eserin parti genel merkezinde yerini almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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