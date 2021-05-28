Talihsiz çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı

Hareketsizlik bize bunları yaptı!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk'ün kazayla ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri serbest kalırken 3 kişi de denetimli olarak serbest kaldı.

Alaşehir’de aydınlatma direkleri değiştirme çalışmaları yaptıkları esnada, elektrik direğinin bağlı olduğu halatın kepçe kancasından çıkması sonucu devrilmesi ile direğin altında kalan 11 yaşındaki Ege Eymen Gülentürk hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından kepçe operatörü E.T. (56) ve işçi olarak çalışan M.K. (42), M.Y. (26) ve H.C. (28) gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar polisteki ifadelerinden sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından H.C. serbest bırakılırken, diğer zanlılar denetimli serbest bırakıldı.

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