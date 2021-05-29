Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler (3)

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3 KİŞİ SERBEST

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaçan topunu almak isterken çalışma yapılan bölgede devrilen elektrik direğinin altında kalan ve hayatını kaybeden Ege Eymen Gülentürk (11) ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C. (28) ifadesinin ardından, kepçe operatörü E.T. (56) ve işçi M.K. (42) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-05-29 01:22:39



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