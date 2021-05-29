Bariyerlere çarpan otomobil alev alev yandı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyerlerin tam ortasına düşen otomobil, bir anda yanmaya başladı. Kaza ve yangın sebebiyle araç içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanırken, hafif ticari otomobil yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, araçta meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Kula ilçesi İzmirAnkara D300 karayolu Dereköy Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Payaz (51) idaresindeki 35 P 8829 plakalı hafif ticari otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta bariyerlere çarpan otomobil, çarpmanın şiddetiyle bariyerlerin tam ortasına düştü. Kazada otomobil şoförü yara almazken, yanında yolcu olarak bulunan Ayla Payaz (48) yaralandı. Kaza sebebiyle orta bariyerlere düşen otomobil, bir anda yanmaya başladı. Araç içerisinde 2 kişi kendi imkanları ile araçtan çıktığı öğrenildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerinde ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti. Kısa sürede küle dönen otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, hafif ticari otomobilin yandığı anlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kazanın hemen ardından alev alev yandığı ve araç içerisinden çıkan 2 kişinin feryat ettiği görünüyor.

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