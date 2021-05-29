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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye OSB’de köklü değişimler başladı

İHA

Muradiye OSB’de köklü değişimler başladı

Manisa’da Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, 10 kilometreden fazla asfalt yol çalışmasının yapılacağı belirterek bölgenin enerji probleminin de yeni enerji hatlarıyla çözüleceğini söyledi.
Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ile birlikte köklü değişimler başladı. Bölgede asfalt çalışmaları başlarken, Başkan Kıvırcık 10 kilometreden fazla asfalt yol çalışmasının yapılacağı müjdesini verdi. Bölgenin enerji probleminin çözümü için de kolları sıvaya Başkan Kıvırcık, yeni enerji hattıyla birlikte bu sorunun da ortadan kalkacağını söyledi. Başkan Kıvırcık, revize imar planını çözmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı. “Yönetimde İlk 60 Gün” hedeflerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Kıvırcık, Muradiye OSB'nin 2000’li yılların başından bu yana hızla gelişmiş, bugün 136 işletmesi olan bir sanayi bölgesi olduğunu vurguladı. Kıvırcık, “Son bir yıldır 'Organize Sanayi' olmaya hak kazanan bölgemizde, on beş yıldır bizzat tecrübe ettiğim düzensiz sanayi olmanın sıkıntılarını, altüst yapı eksikliklerini, enerji problemlerini sanayici arkadaşlarımızla birlikte, yönetime geldiğimiz Mart 2021 tarihinden bu yana projelendirip bir an önce çözüme kavuşturmak için durmadan çalışıyoruz” dedi.
Muradiye OSB olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahseden Kıvırcık, “İlk olarak, Mart 2021 tarihinde EPDK Başkan Yardımcısı ile bölgemizin enerji problemini konuşup, kendisinden bölge enerjimiz için destekleyici nitelikte yeni bir enerji hattı çekilmesi için yatırım kararı alınmasının sözünü aldık. Bu, bölgemizin 15 yıldır kronikleşmiş elektrik sıkıntısına ilk etapta yapabileceğimiz en iyi dokunuştu. Yaz sonuna kadar bölgemizin enerji dağıtım hatlarına bağlanacak bu yeni enerji hattının, bölgemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Yol sorununa da çözüm ürettiklerini açıklayan Başkan Kıvırcık, “Muradiye Organize Sanayi Bölgemizin mevcut halindeki en büyük sorunlarından birinin de yol sorunu olduğu tüm sanayicilerimizin malumudur. Bölgemizin tamamında yama ve bakımonarım çalışması faaliyetlerini başlattık. Buna ilaveten, altı ana arterdeki toprak yolları asfaltladık. Fabrika binası yapılması karar verilen bir konteyner sahasından ücretsiz kazıyarak elde ettiğimiz asfalt malzemesini, beton kırıcılardan geçirerek bölgemizdeki altı sokağa döktük. Bu işi, bir nevi “geri dönüşüm” işlemi sayesinde, normal şartlardaki bir asfalt çalışması maliyetinin beşte birine mâl ettik. Bu dolgu malzemesinin üzerine, dünyanın çeşitli büyükşehirlerinde denenmiş ve kalitesi onaylanmış özel bir asfalt malzemesini de dökünce, bölgemizdeki altı ana arterimiz, her tonajdan taşıtın daha rahat ve risksiz şekilde geçebileceği imkana kavuşmuş oldu. Çok yakın bir tarihte ikinci etabına başlayacağımız asfaltlama çalışmalarımızla, bölgemizde 10 kilometreden fazla asfalt yol yapacağımızın müjdesini şimdiden verebilirim” dedi.
Bölgenin daha düzenli olması için imar revizyon planı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Kıvırcık, “Sırada hızla neticelendirmemiz gereken imar revizyonumuz var. Bunun için de gerekli çalışmalarımızı tamamladık; çok yakın bir zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza revize imar planımızı sunacağız. Detaylarını daha sonra açıklayacağımız bu plan sayesinde, bölgemiz daha düzenli, her türlü imkânı olan, sosyal ve ticaret alanlarını bünyesinde barındıran, çağdaş bir sanayi bölgesi olarak Manisa’mıza artı değer katacaktır. Bu bağlamda 2022 yılı, Bölgemiz için alt ve üstyapı, arıtma ve çevre düzenleme yatırımlarına başlandığı, yağmur hasadı yaparak su kaynaklarımızı verimli kullandığımız, yenilenebilir enerji sistemleriyle yeşil ve çevreci bir OSB yaratacağımız bir yıl olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Muradiye Organize Sanayi Bölgemizin her sorununu, bölgemiz bir sene öncesine kadar “sanayi bölgesi” olmadan önce de görüyor, bu sorunlara çok önceden çözümler hazırlıyorduk. Şimdi vakit, henüz yönetime gelmeden önce düşündüğümüz çözüm yollarımızı yürürlüğe koyma vaktidir. 8 binden fazla emekçimizin istihdam edildiği, binlerce yuvanın geçimini sağladığı sanayi bölgemizde istihdamın artması için elimizden geleni yapacak, istihdamı sağlayan firmalarımızın hep yanında olup sorunlarına can simidi olacağız. Gelecek nesillerimize temiz, çağdaş, dünya ile yarışan bir sanayi bölgesi bırakma gayesi, bir an bile durmadan çalışma azmi ve 'Yönetimde İlk 60 Gün' hedeflerimizin tamamını gerçekleştirmiş olmanın huzuru ile hepinizi selamlıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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