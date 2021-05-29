Hafif ticari araç bariyere çarpıp, yandı: 1 yaralı

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Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, refüjdeki bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, İzmirAnkara D300 karayolu Dereköy Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ertan Payaz (51) yönetimindeki 35 P 8829 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki bariyere çarptı. Kazada, Ayla Payaz (48) yaralandı. Kazayla birlikte alev alan araçtaki Ertan ve Ayla Payaz, kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayla Payaz, gelen ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Araçta büyük çaplı hasar oluştu.

Bu arada, çevreden geçen sürücüler kaza sonrası yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-05-29 15:21:56



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