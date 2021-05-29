Manisa'da yetki yine Eğitim-Bir-Sen'de

Her yıl Mayıs ayında yapılan Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları sonucunda 7 bin 26 üye sayısıyla Manisa genelinde geçen yıl olduğu gibi bu yılda yetkili sendika EğitimBirSen oldu.

Manisa’da Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme çalışmaları kapsamında 7 bin 26 üyesi bulunan EğitimBirSen yetkili sendika oldu. Yetki ve inanmışlığın gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini vurgulayan EğitimBirSen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Bulunduğumuz yerden varacağımız yere doğru daha güçlü adımlarla, kadimden beslenen kararlılıkla hükmün hakikatle buluşmasına etki ve eşlik edeceğiz. Bilgiden hikmete yol alacağız, fikirden hakikate yöneleceğiz, iradeyi eylemle taçlandıracağız; irfanla, insanca yeni bir yolculuğa çağıracağız. İrfani bir kavrayış ve insani bir yürüyüşle, sendikal bilinçle ve sivil toplum örgütü direnci ile usulden esasa, ahkâmdan ahlaka, mevcuttan makbule doğru bir istikamet yürüyüşünde olacağız. Darbecilerin, yasakçıların karşısında, milletin yanında yer alan, medeniyet değerlerimizi kendine rehber edinen, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için eğitim çalışanları adına mücadele vererek kazanım üstüne kazanım sağlayan; mağdurların hak arama adresi, mazlumların güçlü sesi haline gelen EğitimBirSen olarak, yeni üyelerle daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Manisa’da yetkiyi pekiştirdiklerine dikkat çeken Öner, “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği yapılan Eğitim İş Kolları Sendikalarına ait yetki belirleme toplantısı neticesinde Milli Eğitim, Üniversite ve KYK olmak üzere toplam 7 bin 26 üye sayısıyla Manisa’da yine yetkili sendika olduk. Geçen yıldan bu yana çalışmalarımızı sürdürerek, yeni üyeler ailemize katarak, Milli Eğitim’de 6 Bin 766, Celal Bayar Üniversitesi’nde 260 üye sayısıyla yetkiyi aldık ve Manisa’da gücümüzü arttırarak yetkimizi tazeledik. Bu başarıda emeği geçen, gayret sarf eden il yönetimimize, Manisa Celal Bayar Üniversitesi temsilciliğimize, ilçe temsilcilerimize, temsilcilerimizin şahsında yönetim kurulları, kadınlar komisyonları ve tüm iş yeri temsilcilerimize, yeni ufuklardan, yeni umutlara olan yolculuğumuzda bize destek veren, emeği geçen görünmez kahramanlara değerli üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu yetki Manisa’ya, Eğitim Camiasına, Ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun” ifadelerini kullandı.

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