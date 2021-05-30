Manisa'da, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya savrulup, takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında MuradiyeBağyolu'nda meydana geldi. B.E. yönetimindeki 48 U 0969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya savrulup, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü B.E. ile araçtaki Z.A., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN
2021-05-30 01:25:10
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