Temiz bir çevre hedefi ile dere temizlikleri sürüyor

Temiz bir çevre hedefi ile il genelindeki dere temizliklerine ara vermeden devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesindeki derede 2 kilometrelik temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevre sorunlarını gidermek, koku ve sinek oluşumunu önlemek ve yağışlarda taşkın tehdidini ortadan kaldırmak için dere temizlik çalışmalarını il genelinde hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Salihli ilçesine bağlı Kapancı Mahallesinde 2 kilometrelik dere temizliği yapıldı. Yapılan çalışma ile dere tabanı ve kenarları balçıktan temizlendi, derede biriken zararlı maddeler toplandı ve suyun akışı sağlıklı hale getirildi.



“Cengiz Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır”

Kapancı Mahalle Muhtarı Ali Ortayol, Mahallemiz içinden geçen derede geçtiğimiz yıllarda yaşanan aşırı yağışlardan dolayı taşkınlar meydana geldi ve vatandaşlarımızın evlerini su bastı. MASKİ ekiplerine bildirdik ve düzenli olarak temizlik yapılıyor. Artık sorun yaşamıyoruz. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır” ifadelerini kullandı.

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