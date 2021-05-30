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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Klasik Dünya Okuruyum’ e-Twinning projesi sona eriyor

İHA

‘Klasik Dünya Okuruyum’ e-Twinning projesi sona eriyor

Manisa Yunusemre Çağatay Uluçay İlkokulu’nda şubat ayında başlayan ‘Klasik Dünya Okuruyum’ adlı eTwinning projesi mayıs ayının bitmesiyle tamamlanmış olacak. Proje kapsamında proje ortağı okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler 3 dünya çocuk klasiğini okuyup çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.
Kurucuları Kadir Dülgeroğlu ve Adem Cebeci olan ve Türkiye genelinde 10 okulda gerçekleştirilen ‘Klasik Dünya Okuruyum’ adlı eTwinning projesi, Manisa’da Çağatay Uluçay İlkokulu 4/G Sınıfı Öğretmeni İlkay Çelik tarafından yürütüldü. Yüz yüze eğitime ara verilen pandemi sürecinde uzaktan eğitimle daha verimli bir çalışma gerçekleştirmek için projenin hayata geçirildiğini kaydeden Sınıf Öğretmeni İlkay Çelik, proje ile öğrencilerin 3 dünya çocuk klasiği kitabını okuduğunu kaydetti.
Projenin 2021 yılının şubat ayında başladığını ve mayıs ayı sonunda bitirileceğini kaydeden Çelik, “Projemizde öğrencilerle birlikte seçtiğimiz 3 dünya çocuk klasiğini okuduk. Balonla etkinlikler, Pinokyo kuklaları, Heidi’nin resimlerini yaptık. Hikayenin sonunda web2 araçları kullanarak yarışmalar yaptık. Hem eğlendik, hem öğrendik, hem de değerlendirdik. Kitap okumayı severek öğrendik. Öğrencilerimizin de bu sayede faklı web2 araçları kullanmasını sağladık. Böylece pandemi sürecinde öğrencilerimizin evde aileleriyle birlikte kitaplar okunmasını ve aileleriyle daha kaliteli zaman geçirmelerini sağladık. Proje kurucularımıza, proje ortaklarımıza, velilerime, öğrencilerime, emeği geçen herkese çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

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