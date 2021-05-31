Salihlili 3 judocuya milli görev

Salihli Belediyespor’un başarılı judocuları Aysun Ağdeve, Ceren Yılmaz ve Nehir Ekşi, Milli Takım kampına katıldı.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Kupası Kampı Ankara’da başladı. Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde başlayan ve 18 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kampa, Milli Takıma birçok sporcu gönderen Salihli Belediyespor’un sporcuları Aysun Ağdeve, Ceren Yılmaz ve Nehir Ekşi de katıldı.

Kampların sporcular gelişimi açısından önemli olduğunu belirten Judo Antrenörü Oktay Ayaz, sporcuların kamp boyunca teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra kondisyon ve teknik antrenmanlar gerçekleştireceklerini söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, milli takım forması ile Türkiye’yi temsil edecek olan Salihlili 3 judocuya başarılar diledi.

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