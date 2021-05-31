İHA eğitimleriyle Manisa’da tarım havalanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce projesi hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan ‘Manisa’da Tarım Havalanıyor’ projesi kapsamında il ve ilçe müdürlüğünde görevli teknik personellere İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanımı Eğitimi düzenlendi.

İnsansız Hava Aracı (İHA1) kullanımı konusundaki eğitimlerin 5 günü teorik, 1 günü pratik olmak üzere toplam 6 gün süreyle devam ederken, toplamda 23 kursiyer eğitimlere katılım sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.