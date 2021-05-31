'Bir kitap bir umut' projesi Salihli’de de başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Bir kitap bir umut' projesi Salihli’de de başladı

İHA

'Bir kitap bir umut' projesi Salihli’de de başladı

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin okuması için tüm illerde eş zamanlı olarak başlatılan cezaevi infaz kurumları kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesi Adalet Sarayı’nda da stant kuruldu.
Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan ilk kitap bağışı ile 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası' tüm illerde eş zamanlı olarak başladı.
Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin okuması için başlatılan kampanya dolayısıyla Salihli’de de kitap bağışı için stant kuruldu. Salihli Adalet Sarayı bahçesindeki standın açılışı öncesi Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, bir konuşma yaptı.
Balık, “Bir kitap bir umut” isimli bu kampanyaya sizlerin de desteğini beklemekteyiz. Söz konusu tarihler arasında Salihli Adliyesi giriş katında oluşturulan kitap bağış ofisimize ve ilçemizin çeşitli yerlerinde kurulan stantlara okunabilir güncelliğini kaybetmemiş, hükümlü ve tutukluların yararına olabilecek kitaplar bağışlanabileceği gibi adliyemiz ve ceza infaz kurumu internet sayfalarında yayınlanan adreslere kargo ile gönderim yapılabilecektir. Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü olarak kalan vatandaşlarımız kurum içerisinde eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında okuryazarlık eğitiminden başlayarak ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimlerine devam etmektedir. Ayrıca psikososyal destek kültürel ve sportif çalışmalar geniş kapsamlı olarak düzenli devam etmektedir. Bu eğitim ve öğretim faaliyetlerinin içerisinde kurumlarımızın içerisinde bulunan kütüphanelerin zengin olması, çok sayıda kitap barındırması, hükümlü ve tutukluların rehabilite edilmesine ve tahliye sonrası tekrar suça karışmalarını minimum seviyeye indireceğinden kuşkumuz yoktur” diyerek, kampanyanın 16 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi.
Törene, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Uçar, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı M. Hilmi Avan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ergün, yeniden TBB Encümen Üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Başkan Ergün, yeniden TBB Encümen Üyeliğine seçildi
Ekin ve samanlık yangınları arttı itfaiye uyardı
YEREL HABERLER Ekin ve samanlık yangınları arttı itfaiye uyardı
Büyükşehir, ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor
Başkan Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Türkiye Belediyeler Birliği ...
İHA eğitimleriyle Manisa’da tarım havalanıyor
YEREL HABERLER İHA eğitimleriyle Manisa’da tarım havalanıyor
YEGEM’de 2021-2022 yılı kayıtları başladı
YEREL HABERLER YEGEM’de 2021-2022 yılı kayıtları başladı
Çöp apartmanı temizlendi Manisa’da 3 dairelik bir apartmandan 6 kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Çöp apartmanı temizlendi Manisa’da 3 dairelik bir ...
İstanbul'da şehit olan bekçi Kansu Turan, Salihli'de anıldı Şehit bekçiyi Salihli'deki meslektaşları unutmadı
YEREL HABERLER İstanbul'da şehit olan bekçi Kansu Turan, Salihli'de ...
Yunusemreli voleybolcularda profesyonel lig heyecanı
YEREL HABERLER Yunusemreli voleybolcularda profesyonel lig heyecanı
Şehzadeler’den Sancaklıbozköy’e büyük hizmet
YEREL HABERLER Şehzadeler’den Sancaklıbozköy’e büyük hizmet
Kırkağaç'ta traktör kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kırkağaç'ta traktör kazası: 1 ölü
Manisa Tarzanı, kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Manisa Tarzanı, kabri başında anıldı
Restoran eklentisinde kumara 225 bin lira ceza
YEREL HABERLER Restoran eklentisinde kumara 225 bin lira ceza
Mahkumlar için kitap bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Mahkumlar için kitap bağışı kampanyası
Manisa’da 2020 yılında 5 binden fazla kişi sigarayı bırakmak için başvurdu Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününde Manisa’da yapılan çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Manisa’da 2020 yılında 5 binden fazla kişi sigarayı ...
Salihlili 3 judocuya milli görev
YEREL HABERLER Salihlili 3 judocuya milli görev
Kırkağaç’ta prestij cadde hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Kırkağaç’ta prestij cadde hızla ilerliyor
Akhisarspor tescil kararına itiraz edecek
YEREL HABERLER Akhisarspor tescil kararına itiraz edecek
Manisa'da jandarmadan kumar baskını Kumar baskınında 50 kişiye 225 bin TL para cezası
YEREL HABERLER Manisa'da jandarmadan kumar baskını Kumar baskınında ...
Akhisarspor liglerin tescil edilmesi ile ilgili itiraza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Akhisarspor liglerin tescil edilmesi ile ilgili ...
Biçerdöverden çıkan kıvılcımla 250 dönüm ekili alan yandı
YEREL HABERLER Biçerdöverden çıkan kıvılcımla 250 dönüm ekili alan ...
‘Klasik Dünya Okuruyum’ e-Twinning projesi sona eriyor
YEREL HABERLER ‘Klasik Dünya Okuruyum’ e-Twinning projesi sona ...
Manisa’da 250 dönüm ekili alan kül oldu Manisa’da 8 üreticinin 1 yıllık emeği küle döndü
YEREL HABERLER Manisa’da 250 dönüm ekili alan kül oldu Manisa’da 8 ...
Manisalı judoculara milli davet
YEREL HABERLER Manisalı judoculara milli davet