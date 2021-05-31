'Bir kitap bir umut' projesi Salihli’de de başladı

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin okuması için tüm illerde eş zamanlı olarak başlatılan cezaevi infaz kurumları kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesi Adalet Sarayı’nda da stant kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan ilk kitap bağışı ile 'Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası' tüm illerde eş zamanlı olarak başladı.

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin okuması için başlatılan kampanya dolayısıyla Salihli’de de kitap bağışı için stant kuruldu. Salihli Adalet Sarayı bahçesindeki standın açılışı öncesi Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, bir konuşma yaptı.

Balık, “Bir kitap bir umut” isimli bu kampanyaya sizlerin de desteğini beklemekteyiz. Söz konusu tarihler arasında Salihli Adliyesi giriş katında oluşturulan kitap bağış ofisimize ve ilçemizin çeşitli yerlerinde kurulan stantlara okunabilir güncelliğini kaybetmemiş, hükümlü ve tutukluların yararına olabilecek kitaplar bağışlanabileceği gibi adliyemiz ve ceza infaz kurumu internet sayfalarında yayınlanan adreslere kargo ile gönderim yapılabilecektir. Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü olarak kalan vatandaşlarımız kurum içerisinde eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında okuryazarlık eğitiminden başlayarak ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimlerine devam etmektedir. Ayrıca psikososyal destek kültürel ve sportif çalışmalar geniş kapsamlı olarak düzenli devam etmektedir. Bu eğitim ve öğretim faaliyetlerinin içerisinde kurumlarımızın içerisinde bulunan kütüphanelerin zengin olması, çok sayıda kitap barındırması, hükümlü ve tutukluların rehabilite edilmesine ve tahliye sonrası tekrar suça karışmalarını minimum seviyeye indireceğinden kuşkumuz yoktur” diyerek, kampanyanın 16 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi.

Törene, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Salihli T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Uçar, Salihli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı M. Hilmi Avan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, oda ve borsa başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

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