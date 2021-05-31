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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özkasap TOBB genel kurulunu değerlendirdi

İHA

Başkan Özkasap TOBB genel kurulunu değerlendirdi

Elektronik ortamda gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 2019 ve 2020 yılı faaliyetleri ve komisyon raporlarını içeren birleştirilmiş 76. ve 77. genel kurul toplantısına katılan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Geleceğe dönük belirsizlikler azalırsa, tüm üretim faktörlerimiz de dikkate alındığında kısa sürede toparlanma ve büyüme potansiyeline sahip olan ülkelerden birisiyiz" dedi.
TOBB 2019 ve 2020 yılı faaliyetleri ve komisyon raporlarını içeren birleştirilmiş 76. ve 77. genel kurul toplantısı, 365 oda ve borsanın genel kurul delegelerinin katılımıyla Covid19 tedbirleri kapsamında elektronik ortamda gerçekleştirildi. Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman, genel kurul delegeleri Ali Yılmaz ve Alpaslan Gül’den oluşan Manisa Ticaret Borsası heyeti de toplantıda hazır bulundu. “Türkiye’nin İşbirliği” temasıyla gerçekleştirilen genel kurulun açılış konuşmasına, salgın süreci durum değerlendirmesi ve sonrasına ilişkin küresel beklentiler ile başlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB’nin son iki yılda Türkiye ekonomisi, Türk iş dünyası ve toplumsal gelişim adına sürdürdüğü faaliyetlerinden söz etti. Genel kurulun ardından bir değerlendirmede bulunan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, 81 il ve ilçelerinden katılım sağlanan TOBB genel kurullarının ülkemizin en büyük ve en etkili istişare platformlarından birisi olduğunu vurguladı. Özkasap, "Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’nun da genel kurulumuzda belirttiği gibi ekonomide atılacak çok adım yapılacak çok iş var. Geleceğe dönük belirsizlikler azalırsa, tüm üretim faktörlerimiz de dikkate alındığında kısa sürede toparlanma ve büyüme potansiyeline sahip olan ülkelerden birisiyiz. Bu potansiyele büyük güç katan Manisa iş dünyasını temsilen bizler de üye işletmelerimiz ile birlikte, hem üretim hem de görüş oluşturma boyutunda son iki yılı tüm zorluklarına rağmen mümkün olduğunca dinamik geçirmeye gayret ettik. TOBB çatısı altında gerçekleştirilen 'Nefes Kredisi', Ziraat Bankası ve Halk Bankası tedarik zinciri finansman kampanyası, KGF’nin kefalet kapasitesinin arttırılması, mesleki eğitimde özel sektörün katkısı, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 30 bin tablet dağıtımı gibi projelerde yerimizi aldık ve gerektiğinde kaynak aktardık. Ticari kredi ödemelerinde erteleme ve indirim, ciro kaybı yaşayan sektörlere destek verilmesi, kısa çalışma ödeneğinin hayata geçmesi, iş mahkemesi süreçlerinin uzamaması için TOBB Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi’nin devreye girmesi, iş dünyasının faydalanabileceği alanlarda internet üzerinden eğitim ve seminer düzenlenmesi gibi pek çok çalışmaya da iştirak ettik, sahadan aldığımız tespitlerin uygulamalarda yer alması görevini üstlendik. Kamuda bekleyen alacakların işletmelerimize ödenmesi ile finansman ihtiyacının hafifletilmesi, işletmelerimizin vergi ve SGK prim ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmesi, kamuda yerli ve milli ürün kullanımının arttırılması, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılı sonuna kadar uzatılması, işletmelerimize büyük yük getiren kurumlar vergisindeki artışın tekrar gözden geçirilmesi, başta maliyetler olmak üzere tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde üreticinin, girişimcinin, sanayicinin ve ihracatçının üzerindeki yükü azaltacak uygulamaların hayata geçirilmesi, ülke çapında ciddi boyutlara ulaşan kuraklığa karşı önem alınması, su kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlayacak alt yapı ve sulama sistemlerinin desteklenmesi gibi genel kurulumuzda da görüşülen pek konu başlığını da takip etmeye, üyelerimizin sektörlerimizin sıkıntılarını dile getirmeye ve çözüm üretimine dahil olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ekonomisini ayakta tutan tüm üreticilerimize, tüccar, sanayici ve ihracatçılarımıza, taleplerimize sahip çıkan başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’na ve tüm TOBB kadrolarına teşekkürlerimizi sunuyor, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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