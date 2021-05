Turgutlu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, etkili olan sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından taşan dere suları nedeniyle birçok ev ve ahır su altında kaldı.

Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Çampınar Mahallesi'nde sağanak etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Domuz ve Karataş derelerinin taşmasıyla çok sayıda ahır ve 4 evde su baskınları yaşandı. Suların tahliyesi için bölgede itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekili alanların da zarar gördüğünü söyleyen Çampınar Mahalle Muhtarı Kadir Şakar, "Geçtiğimiz yıl 1 buçuk saat süren yağışla yaşadığımız aynı kabusu bu yıl yarım saatlik bir yağış ile yaşadık. Bu derelerin ıslahı için DSİ Bölge Müdürlüğü'nde hazırlattığımız projemizi bir türlü hayata geçiremediğimiz için iki yıldır aynı kabusu yaşamaya devam ediyoruz. Su baskınlarını iki yıldır gündüz saatlerinde maruz kaldığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Can kayıplarından kurtarıyoruz. Mahallemizde su baskınlarından can kayıpları yaşanmaması adına, yetkililerin bu derelerin ıslahı için hazırlanan projeleri bir an önce harekete geçirmelerini bekliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-05-31 19:43:02



