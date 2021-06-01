Manisa FK Veli Çetin'le imzaladı

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MANİSA, (DHA) - Futbolda yeni sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar geçen sezon Yılport Samsunspor forması giyen stoper Veli Çetin'i kadrosuna dahil etti. Manisa'ya gelen deneyimli stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Beşiktaş altyapısından yetişen 26 yaşındaki oyuncu, Menemenspor, Göztepe ve Samsunspor formalarını terletti. Geçen sezon Samsunspor'da Play-Off'lar dahil 21 karşılaşmaya çıkan Veli, 5 kez fileleri sarstı. Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig'e yükselen Gzt Giresunspor'dan defans oyuncusu Sadi Karaduman'la da anlaşmıştı. Ege ekibinin 29 yaşındaki futbolcuyla en kısa zamanda mukavele yapacağı kaydedildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-06-01 10:52:35



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