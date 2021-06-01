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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutluspor Hamit'le uzattı

DHA

Turgutluspor Hamit'le uzattı


TURGUTLU, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig kulüplerinden Turgutluspor iç transferde sol bek Hamit Kulya ile yeniden anlaştı. Geçen sezon devre arasında Karatay Termal 1922 Konyaspor'dan transfer edilen 23 yaşındaki savunmacı ile 2 yıllık sözleşme yenilendi. Hamit, yarım sezon oynadığı Turgutlu ekibinde 9 karşılaşmada görev aldı. Bucaspor altyapısından yetişip Altınordu'da profesyonel olan genç defans oyuncusu Niğde Anadolu FK ve Serik Belediyespor kulüplerinde de oynadı.
DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2021-06-01 10:55:08

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