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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisarspor'da taraftar derneklerinden yönetime istifa çağrısı

DHA

Akhisarspor'da taraftar derneklerinden yönetime istifa çağrısı


BARIŞ GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)TFF 1'inci Lig'den 11 yıl sonra 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da geçen sezon içinde yönetimi devralan başkan Evren Özbey'e taraftar derneklerinden ortak tepki geldi. Evren Özbey'in yerel bir siteye verdiği röportajda özellikle pandemi döneminde taraftarı yanlarında hissetmediklerini ve Akhisar'daki hiçbir taraftar derneğini tanımadığını ifade etmesi üzerine yeşil-siyahlıların taraftar dernekleri ortak bir basın açıklaması yaparak Özbey'i istifaya davet etti. 1970 Akigo Taraftarlar Derneği ile Yeşil-Siyah Taraftarlar Derneği, Özbey'le ilgili ortak basın açıklaması yaptı. 
 Ortak basın açıklamasında ilk olarak söz alan Yeşil Siyah Taraftarlar Dernek Başkanı Cengiz İlerigelen, "Tek amacımız bu şehre ve Akhisarlılara ait gerçek sevgiden beslenen büyük bir kulüp yaratmaktı. Hüseyin Eryüksel'in yeğeni Harun Eryüksel suni bir boşluk yaratarak, bu şehirde kimsenin takıma sahip çıkmadığı mesajıyla gündem yaparak planlanan şekilde Evren Özbey ve kardeşlerine kulübü teslim etti. Kimsenin tanımadığı ve bilmediği, Akhisarspor ile hukuk danışmanlığı ve kulüpte Çekdar ve Bjarnason'un menajerlikleri dışında en ufak bir bağlantısı olmayan Özbey kardeşlerin bir anda başkan olması büyük bir skandaldı. Kulübe geliş amaçları menajerlik faaliyetleriydi" dedi.
"İSTİFA EDİN YÖNETİME TALİBİZ"
"Sizlerin Akhisar'a ve Akhisarspor'a yapacağı en büyük iyilik bugün itibariyle istifa etmek olacaktır" diyen İlerigelen, "Şehrini ve taraftarını karşısına alan bir kulüp dünyanın hiçbir yerinde hedefine ulaşamamıştır. Bizler bugün iki dernek ve taraftar olarak yönetime borçları ve sıkıntılarıyla talip olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz. Biz bize ait olana sahip çıkıyoruz. Sizlerin bu kulübe verdiğini söylediği ekonomik bedelleri makbuz ve dekontları sunmak şartıyla sizlere iade etmeye hazırız. Bir an önce olağanüstü kongre kararı alarak yönetimi bırakmanız en hayırlısı olacaktır. Bu kulübün sahiplerinin taraftarlar olduğunu sizler İstanbul'a döndüğünüzde uzaktan yine göreceksiniz. Bu koltuk er ya geç hak eden birilerine teslim edilecektir. Bu yönetim kuruluna destek veren kişi ve kurumlar Akhisar halkının vicdanında en ağır şekilde cezalandırılacaktır" ifadelerini kullandı. 
"YÖNETİMİ TANIMIYORUZ"
1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak, taraftarı tanımadığını açıklayan başkan Evren Özbey'i kendilerinin tanımadığını söyledi. Özkaynak, "Biz dernekler ve taraftarlar olarak biz de zaten kendisini önemsemedik, tanımıyoruz ve tanımayacağız. Takımla ilgili sürekli hep bir suçlu aramakta. Hakemler, Fatih Karabulut, belediye, en son bu suçlular taraftar oldu. Sürekli bir bahane ama kendilerinde hiçbir suç yok. 26 tane futbolcu aldın ama takımın hali ortada. Eski Başkan Fatih Karabulut döneminde takımdan ayrılan Gökhan Değirmenci, Erhan Çelenk, Tolga Ünlü, Aykut Çeviker ve Onur Ayık alacaklarından feragat edip gitti. Bu yönetim döneminde giden Taha, Musa Nizam, Vrsajevic, Hadzic, Rotman ve kendi futbolcuları Bjarnason kulüpten alacaklı tek taraftı fesihle ayrıldı" diye konuştu.
ÖZBEY NE DEMİŞTİ
Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, Akhisar'da yerel bir internet haber sitesine verdiği özel demeçte, "Akhisarspor için kurulan dernekler Akhisarspor'a destek vermelidir. Hiç sezon boyunca gördünüz mü Akhisarspor'a, bize destek verdiğini. Altınordu maçında verilmeyen golümüzde bizleri Samsunspor taraftarı savundu. Adana Demirspor maçında kale çizgisi içerisinde golümüz verilmedi, bir tane taraftar derneğinin açıklaması yok. Niye varlar o zaman bunlar. Bunların görevi sadece yönetimimi eleştirmek. 'Biz gidelim tamam gelin' dedik gelen yok. Bu dernekleri çok önemsemiyorum çünkü bizim hakkımızı savunmayan bir dernek Akhisarspor derneği değildir. Küme düşme ile ilgili en ufak bir şey gördünüz mü" şeklinde konuşmuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
2021-06-01 11:48:57

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