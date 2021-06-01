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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisarspor’da yönetim ile taraftar dernekleri arası açıldı

İHA

Akhisarspor’da yönetim ile taraftar dernekleri arası açıldı

Akhisarspor Başkanı Evren Özbey’in özellikle pandemi döneminde taraftarı yanlarında hissetmediklerini ve Akhisar’daki hiçbir taraftar derneğini tanımadığını ifade etmesi üzerine Akhisar’daki taraftar dernekleri ortak bir basın açıklaması yaptı.
Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, Akhisar’da yerel bir internet haber sitesine verdiği özel demeçte, “Akhisarspor için kurulan dernekler Akhisarspor’a destek vermelidir. Hiç sezon boyunca gördünüz mü Akhisarspor’a bize destek verdiğini. Altınordu maçında verilmeyen golümüzde bizleri Samsunspor taraftarı savundu. Adanademirspor maçında top rakibin iki ayağı da kale çizgisi içerisinde golümüz verilmedi bir tane taraftar derneğinin açıklaması yok. Niye varlar o zaman bunlar. Bunların görevi sadece yönetimimi eleştirmek biz gidelim tamam gelin dedik gelen yok. Ben Aralık ayında açıklama yaptım gelin dedim, transferi de siz açın, bu takımı ligde siz tutun kimse gelmedi. Şimdi çok çirkin şeyler döndü ortada, ligde kalırsa ben başkan olayım diyen tipler çıktı ortaya. Siyasilere gidip bunları aktarıyorlar, hiç mi yük yok insanlarda. Gidiyorlar belediye başkanına bu takımı bana ver ama bu takım ligde kalırsa ben başkan olayım. Böyle şeyler döndü. Bu dernekleri çok önemsemiyorum çünkü bizim hakkımızı savunmayan bir dernek Akhisarspor derneği değildir. Küme düşme ile ilgili en ufak bir şey gördünüz mü?” dedi.

İlerigelen: "Sizlerin Akhisar’a ve Akhisarspor’a yapacağı en büyük iyilik bugün itibariyle istifa etmek"
Bu söylemler üzerine 1970 Akigo Taraftarlar Derneği ile Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği ortak basın açıklaması yaptı. Ortak basın açıklamasında ilk olarak söz alan Yeşil Siyah Taraftarlar Dernek Başkanı Cengiz İlerigelen, “Tek amacımız bu şehre ve Akhisarlılara ait gerçek sevgiden beslenen büyük bir kulüp oluşturmaktı. Daha sayabileceğimiz onlarca zorluğa rağmen yılmadan Akhisar’a ve tüm Türkiye’ye Akigolar gerçeğini altın harflerle yazdırdık. Dost olmak isteyene en iyi dost olduk. İlçemize gelen bütün taraftarları ayakta karşıladık, tüm gün ilgilendik ve sonuç ne olursa olsun güler yüzle uğurladık. Herkes huzurlu başkanlık koltuğunun peşindeydi. Kendinden ve zamanından harcamak taraftardan başka kimseye nasip olmadı bu şehirde. Daha sonra Hüseyin Eryüksel’in yeğeni Harun Eryüksel suni bir boşluk yaratarak bu şehirde kimsenin takıma sahip çıkmadığı mesajı gündem yapılarak planlanan şekilde Evren Özbey ve kardeşlerine kulüp teslim edildi. Kimsenin tanımadığı ve bilmediği Akhisarspor ile hukuk danışmanlığı ve kulüpte Çekdar ve Bjarnason’un menajerlikleri dışında en ufak bir bağlantısı olmayan Özbey kardeşlerin bir anda başkan olması büyük bir skandaldı. Hem etik açıdan hem de demokratik açıdan seçimsiz yönetim değişikliğiyle 50 yıllık geçmişi olan bu kulübe ve Akhisar halkına büyük saygısızlık yapılmıştır. Kimsenin sahip çıkmadığı yalanlarına gelecek olursak bizler yılarca kulübe üye olmak isteyen, defalarca kulübe üyelik dilekçesi veren, seçme ve seçilme hakkını kullanmak isteyen taraftarlarız. Bir günlüğüne Akhisar ziyareti yapan piyonlar tarafından seçilen yönetim hiçbir şekilde bizler tarafından onay görmeyecektir. Sizlerin Akhisar’a ve Akhisarspor’a yapacağı en büyük iyilik bugün itibariyle istifa etmek olacaktır. Şehrini ve taraftarını karşısına alan bir kulüp dünyanın hiçbir yerinde hedefine ulaşamamıştır. Bizler bugün iki dernek ve taraftar olarak yönetime borçları ve sıkıntılarıyla talip olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz. Biz bize ait olana sahip çıkıyoruz. Sizlerin bu kulübe verdiğini söylediği ekonomik bedelleri makbuz ve dekontları sunmak şartıyla sizlere iade etmeye hazırız. Bir an önce olağanüstü kongre kararı alarak yönetimi bırakmanız en hayırlısı olacaktır. Bu kulübe gençliğini, çocukluğunu, ömrünü, son kuruş parasını vermiş taraftarları asla algı yapmak için alet etmeyiniz. Bu kulübün sahiplerinin taraftarlar olduğunu sizler İstanbul’a döndüğünüzde uzaktan yine göreceksiniz. Bu koltuk er ya geç hak eden birilerine teslim edilecektir. Bu yönetim kuruluna destek veren kişi ve kurumlar Akhisar halkının vicdanında en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Söylediğimiz besteler, verdiğimiz sözler nerede hangi ligde olursak olalım geçerli. Gölge edenler çekildiği gün yine arkanda dimdik biz kalacağız” dedi.

Özkaynak: "(Akhisarspor başkanı hakkında) Tanımıyoruz, tanımayacağız"
Daha sonra 1970 Akigo Taraftarlar Derneği Başkanı Cumhur Özkaynak söz alarak, “Öncelikle 2 gün önce Akhisarspor Başkanlık sıfatı ile talihsiz açıklama yapan kişi ile ilgili sözleri sizler biliyorsunuz. Akhisarspor harici hiçbir dernek tanımıyorum. Önemsemiyorum, benim için yok hükmündedirler gibi bir beyanatta bulunmuştur. Dernekler ve taraftarlar olarak biz de zaten kendisini önemsemedik. Tanımıyoruz ve tanımayacağız bundan sonraki süreçte. Takımla ilgili sürekli hep bir suçlu aramakta kendisi, bu suçlular kimler. Hakemler, Fatih Karabulut, belediye para vermiyor, en son bu suçlular taraftar oldu. Fatih Karabulut’un otobüsü sattığını araçları sattığını dilden dile dolaştırdı. Her defasında bunu söyledi. Geçen gün ki açıklamalarında basının önüne iki tane dosya koydu. Bir tanesinde yeni yönetim kurulunun almış olduğu futbolcular listesi, diğer sayfada da Fatih Karabulut’a ait futbolcuların ödemeleri. Ya Allah aşkına bir tanesini Fatih Karabulut transfer mi etti. Hepsinin Hüseyin Eryüksel’den Fatih Karabulut’a sözleşmeli futbolcular olduğunu kendisi biliyor. Fatih Karabulut otobüsleri sattı evet doğrudur, bu arada Fatih Karabulut’çu da değilim, en büyük hatası bu adamlara devretmesi oldu keşke kayyuma gitseydik. İnanın bir çok Akhisarlı daha çok sahip çıkardı. Şimdi Fatih Karabulut otobüsleri sattı ama Fatih Karabulut, Sokol Cikalleshi ile anlaştı, federasyona göndermedi. Gökhan Değirmenci, Erhan Çelenk, Tolga Ünlü, Aykut Çeviker ve Onur Ayık ile anlaştı ve bunların hiçbiri federasyona gitmedi yani biz Akhisarspor’dan alacaklıyız deyip bizim önümüze transfer yasağı koymadılar. Peki bu arkadaşlar geldikten sonra Kadir Keleş gitti durumunu bilmiyorum, Taha Yalçıner, Musa Nizam, Vrsaviç, İrfan Hadziç, Rotman ve kendi futbolcuları Elmar ilk önce ter edipte federasyona giden adamlardır. Yılmaz Vural için 1 milyon 750 bin TL aldığını iddia etti fakat Yılmaz Vural’ın 1 milyon 120 bin TL ve Fatih Karabulut döneminde sadece Yılmaz Vural ile anlaşmış ve parasını da ödemişlerdir. Biz taraftarlar olarak artık buramıza kadar geldi. Sürekli bir bahane ama kendilerinde hiçbir suç yok. 26 tane futbolcu aldın takımın hali ortada” diye konuştu.

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