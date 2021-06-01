Manisalı dağcılar Dedegöl tırmanışını tamamladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı sporcuları, Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen Dedegöl Dağı tırmanışını başarıyla tamamladı.

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübünün geleneksel hale getirdiği 2998 metrelik Isparta Dedegöl Dağı tırmanışı bu yıl da gerçekleşti. 2930 Mayıs tarihleri arasında Yenişarbademli ilçesinde düzenlenen tırmanışa Manisa Büyükşehir Belediyesporun Dağcılık takımı sporcuları da katıldı. Tırmanış hakkında bilgi veren Dağcılık Takımı Antrenörü Cengiz Erdener, “Dedegöl Dağındaki tırmanışı başarılı bir şekilde tamamladık. Pandemi dolayısıyla bu yıl katılım sınırlı sayıda tutuldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak kulüp flamamızı 2998 metre yüksekliğindeki Dedegöl Dağı zirvesinde dalgalandırdık. Dağcılık takımı olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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