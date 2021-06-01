Manisa'da iki mahalle pazar günü sandık başına gidecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki mahalle muhtarının hayatını kaybetmesi nedeniyle vatandaşlar pazar günü yeni muhtar seçmek için sandık başına gidecek.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi Muhtarı Salih Yıldırım ve Işıklar Mahallesi muhtarı Süleyman Baştürk'ün hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle her iki mahallede 924 seçmen yeni muhtarını seçmek için sandık başına gidecek. Toygar Mahallesi'nde vekaleten muhtarlık görevini yürüten Adan Menderes Girgin ile Yusuf Aşkın ve Sulama Birliği Başkanı Emin Dönmez yarışacakken, Işıklar Mahallesi'nde ise Süleyman Erdoğan ve Sadık Demir yarışacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.