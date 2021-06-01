Dünya Süt Gününde tarım işçilerine süt ikram edildi

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin iş birliğinde mevsimlik tarım işçilerine ve çiftçilere süt ikramı yapıldı.

Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin iş birliğinde Saruhanlı ilçesinin Develi Mahallesinde mevsimlik tarım işçilerine süt ikramında bulunuldu. 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla çiftçilere süt ikramında bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Süt içimini teşvik edebilmek ve içinde bulunduğumuz küresel salgın sürecinde her türlü zorluğa katlanan vefakâr çiftçilerimizin ve tarım işçilerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla süt ikramında bulunduk” dedi.

Gün dolayısıyla açıklamalarda bulunan Öztürk, "Süt tüketiminin artması, toplumda düzenli süt tüketim bilincinin yaygınlaşması hem genç nüfusumuzun gelişimi hem de ülke genelinde sağlıklı beslenmenin yaygınlaşması açısından temel oluşturuyor. Bizler, vatandaşlarımızın zararlı içeceklerden uzak durması ve süt içme alışkanlığının oluşması açısından farkındalık oluşturmak istiyoruz. Süt, sağlıklı büyüme ve gelişme için her yaşta tüketmemiz gereken temel gıda maddesidir. Her yaştan insanın, ama özellikle çocukların sağlığı için vazgeçilmez temel besin kaynağı olan süt ve süt ürünleri, beslenme değerinin yüksekliğinin yanında, vücut fonksiyonlarını düzenleyen, gelişimini sağlayan, kemik ve diş oluşumunda önemli yeri olan temel bir gıda maddesidir. Manisa Tarım İl Müdürlüğü olarak hayvan sağlığından, hayvanın tükettiği yemin güvenilirliğinden, sütün doğru koşullarda üretilip soframıza gelmesine kadar her halkasında siz tüketiciler için yılda 30 binde fazla denetim yapmaktayız. Sizler de kaynağını, nerede, ne şekilde üretildiğini bilmediğiniz ürünleri tercih etmeyiniz. Sağlıklı bir gelecek, sağlıklı nesiller için süt ve süt ürünleri tüketiniz. Bu duygu ve düşünceler içerinde Dünya Süt Gününüzü en kalbi duygularımla kutluyorum" diye konuştu.

Saruhanlı Develi Mahallesinde gerçekleştirilen süt ikramı etkinliğine; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, Saruhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytekin Yaralı, Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu ile İl ve İlçe Müdürlüğünde görevli teknik personeller katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.