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Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

DHA

Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı


Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1'i yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürülüğü ekiplerince Manisa ve Turgutlu'da PKK/KCK terör örgütüne operasyon düzenlendi. Haklarında örgütsel faaliyet yürüttükleri ve geçmiş dönemlerde sokak olaylarına katıldıkları, terör örgütünün kırsaldaki faaliyetlerini yürüttükleri ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla  A.Y., S.T., G.T., S.H ve yabancı uyruklu S.S. olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-06-01 21:04:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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