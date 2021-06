Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç Kosova ve Bulgaristan'da temaslarda bulundu

Ali Koç her şeyi anlattı!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Kosova ve Bulgaris'tanda büyükelçileri ziyaret ederek öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından nasıl yararlanılabileceği konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa CBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Betül Bülbül Ooğuz ve Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt ile birlikte Kosova ve Bulgaristan'ı ziyaret etti. Program kapsamında Rektör Ataç; Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, T.C. Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, T.C. Prizren Başkonsolosluğu Muavin Konsolos İsmail Cenk Şen, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Yunus Emre Işıkoğlu, Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmet Temaj, Gilan Kadri Zeka Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bajram Kosumi, T.C. Priştine Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Şerafettin Turan, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Ülker ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Erol Kala ile temaslarda bulundu. Görüşmelerde Kosovalı öğrencilerin üniversitemizdeki lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından nasıl yararlanılabileceği aktaran Ataç, Manisa CBÜ'de mevcut durumda öğrenim gören Kosovalı öğrenciler hakkında da bilgi verdi. Kosova’daki Türk okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin Yapay Zeka, STEAM ve Öğretmenlik Mesleki Formasyon eğitimleriyle ilgili işbirliği yapılması konusunda anlaşan taraflar süreç planlamalarına başlamak üzere çalışmaların başlatıldığını ifade eden Ataç, ayrıca Manisa CBÜ ile Kosova’daki üniversiteler arasında iş birliği tesis edilmesinin önemini vurguladı.

Kosova’dan sonra ziyaretlerine Bulgaristan’da devam eden Prof. Dr. Ataç ve beraberindeki heyet burada ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Türkiye Eğitim Ateşesi Şenol Genç ve Sofya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ivan Kralov ve kurumların yöneticileri ile çeşitli görüşmelerde bulundu.

Yapılan Üniversite görüşmelerinde araştırma ve proje işbirliği konularında mevcut iş birliklerinin bir üst boyuta taşınmasını, akademik değişim programlarının etkinliğinin arttırılması konularıının dile getirildiği görüşmede, Sofya Teknik Üniversitesinin henüz yeni kurduğu ‘‘Center for Excellence’’ araştırma merkezine Manisa CBÜ’nün de destek olması için talepte bulunuldu.

Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ü Büyükelçilik makamında ziyaret eden Prof. Dr. Ataç’ın yaptığı görüşmede; Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ekonomik ve eğitim alanındaki iş birliklerinin her geçen gün daha da geliştiği ve iş birliği imkanlarının ilerletilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesine ilişkin mevcut durum ve hedefler dile getirildi. Rektör Prof. Dr. Ataç, Büyükelçi Aylin Sekizkök’ün ev sahipliği ve nazik kabulü hususunda duyduğu memnuniyeti dile getirerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin son yıllarda yaptığı uluslararası çalışmalar ve iş birlikleri hakkında bilgiler verdi. Özellikle Balkanlar’dan gelen uluslararası öğrencilerin sayısını ve ülke çeşitliliğini artırmak istediklerini, buna dair çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ataç, iki ülke arasındaki dostluk ve komşuluk ilişkilerini geliştirecek her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Yapılan ziyarette Manisa CBÜ'yü detaylı bir şekilde tanıtan Rektör Ataç, özellikle Bulgaristan’dan ülkemize gelip öğrenim görmek isteyen tüm derece programı öğrencilerine üniversitenin kapısının sonuna kadar açık olduğunu, sosyal ve ekonomik hedefler doğrultusunda yetiştirilecek öğrencilerin üniversiteye yönlendirilmesi için talepte bulundu.

