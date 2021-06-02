Sadi Karaduman Manisa FK'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sadi Karaduman Manisa FK'da

İHA

Sadi Karaduman Manisa FK'da

Manisa Futbol Kulübü, ilk dış transferini yaparak Sadi Karaduman’ı kadrosuna kattı. Son iki sezondur TFF 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan Sadi, aynı sevinci Manisa FK formasıyla da yaşamak istediğini belirtti.
20212022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, ilk dış transferini gerçekleştirdi. Manisa FK, tecrübeli savunma oyuncusu Sadi Karaduman ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan yer aldı. Törende konuşan Sportif Direktör Serkan İşyapan, “Sadi Karaduman tecrübesiyle takımımızda yer alacak önemli bir oyuncu. Son iki sezonda sergilediği performansla da bunu gösterdi” dedi.
Engin Anlı: “Sadi, Manisa FK forması altında başarılı olacaktır”
Sadi Karaduman’ın takımda başarılı olacağını ifade eden Başkanvekili Engin Anlı, “Sadi önce Hatayspor ardından da Giresunspor’da üst üste şampiyonluklar yaşadı. Takımımıza dahil olduğu için mutluyuz. Manisa FK forması altında başarılarını sürdüreceğine yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Aktan: “Manisalıların iftiharla izleyeceği bir kadro kurmak istiyoruz”
Geçtiğimiz sezon yaşadıkları başarının TFF 1. Lig’de de devam etmesi için transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Başkan Mevlüt Aktan, “Geçen sezon namağlup şampiyon, rekorlar kıran bir takımız. Bu da bize karşı olan beklentileri daha da arttırdı. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımızı çok titiz bir şekilde yürütüyoruz. Sadi de takımımıza güç ve tecrübe katacak bir oyuncu. Yeni sezon Manisalıların iftiharla izleyeceği bir kadro kurmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Sadi Karaduman: “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum”
Son iki sezonda önce Atakaş Hatayspor ardından da GZT Giresunspor ile şampiyonluk yaşayan yeni transfer Sadi Karaduman ise şunları söyledi: “Manisa Futbol Kulübü geçen sezon namağlup şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükseldi. Hedefleri ve projeleri olan bir kulüp. Ben de bu kulübün başarısı için mücadele edeceğim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”
Sadi Karaduman kimdir?
Manisa Futbol Kulübünün kadrosuna kattığı Sadi Karaduman, 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kasımpaşa altyapısından yetişen Sadi, sonrasında Edirnespor, Ceyhanspor, Kahramanmaraşspor, Darıca Gençlerbirliği ve Hekimoğlu Trabzon FK formalarını giydi. Ardından Hatayspor’a transfer olan 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, 20192020 sezonunda Akdeniz ekibiyle şampiyonluk yaşadı. Daha sonra GZT Giresunspor’a transfer olan Sadi, 20202021 sezonunda takımıyla bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK Sadi ile imzaladı
YEREL HABERLER Manisa FK Sadi ile imzaladı
Manisalı sağlıkçının fotoğrafları sergide
YEREL HABERLER Manisalı sağlıkçının fotoğrafları sergide
Geçmişten günümüze tıp tarihine ışık tutuyor Türkiye’de 10 tıp tarihi müzesinden biri Manisa’da Ege Bölgesinin tek darüşşifası bugün müze olarak hizmet veriyor Manisa’da 500 yıl darüşşifa olarak kullanılan Hafsa Sultan Şifahanesi 8 yıldır Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet veriyor Pandemi öncesi yıllık 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan müze ücretsiz gezilebiliyor Cumhuriyet tarihinin ilk patentli ilacının (Lityazol Cemil) üretildiği Manisa’da ilacın mucidi Dr. Cemil Şener için de müzede ayrı bir oda tahsis edilmiş
YEREL HABERLER Geçmişten günümüze tıp tarihine ışık ...
Salihli belediye meclisi haziran toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Salihli belediye meclisi haziran toplantısını ...
Akhisarspor'un düşmemek için temasları sürüyor
YEREL HABERLER Akhisarspor'un düşmemek için temasları sürüyor
Manisalı üreticiler için yeni HİS göleti
YEREL HABERLER Manisalı üreticiler için yeni HİS göleti
Başkan Çelik’ten LGS’ye girecek gençlere moral hediyesi
YEREL HABERLER Başkan Çelik’ten LGS’ye girecek gençlere moral ...
Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç Kosova ve Bulgaristan'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç Kosova ve ...
Manisa´da 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Manisa´da 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Manisa’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Silah zoruyla darbedip, senet imzalatan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Silah zoruyla darbedip, senet imzalatan 4 kişi ...
Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Manisa’da PKK/KCK operasyonu
YEREL HABERLER Manisa’da PKK/KCK operasyonu
Manisa arıcılığına değer katacak proje Ana arı ve sütü üretimini öğreniyorlar Türkiye’nin ana arı ihtiyacını giderecekler Manisa Bal Kooperatifi Arıcılık Danışmanı Hüseyin Balkaya “Her yıl 4 milyon ana arıya ihtiyaç var”
YEREL HABERLER Manisa arıcılığına değer katacak proje Ana arı ve ...
Dünya Süt Gününde tarım işçilerine süt ikram edildi
YEREL HABERLER Dünya Süt Gününde tarım işçilerine süt ikram edildi
Şehzadeler’in yatırımları görüşüldü
YEREL HABERLER Şehzadeler’in yatırımları görüşüldü
İYİ Parti’den seçilmişti, MHP’ye geçti
YEREL HABERLER İYİ Parti’den seçilmişti, MHP’ye geçti
Manisa'da iki mahalle pazar günü sandık başına gidecek
YEREL HABERLER Manisa'da iki mahalle pazar günü sandık başına ...
Yunusemre Belediyesinden Aigai’deki kazı çalışmalarına destek
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesinden Aigai’deki kazı ...
Azimli Mahallesi’ne 42 bin metrekarelik üstyapı çalışması
YEREL HABERLER Azimli Mahallesi’ne 42 bin metrekarelik üstyapı ...
Manisalı dağcılar Dedegöl tırmanışını tamamladı
YEREL HABERLER Manisalı dağcılar Dedegöl tırmanışını tamamladı
Manisa'da iki mahalle pazar günü sandık başına gidecek
YEREL HABERLER Manisa'da iki mahalle pazar günü sandık başına ...
Çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
YEREL HABERLER Çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Yunusemre’de spor salonları hizmete başladı
YEREL HABERLER Yunusemre’de spor salonları hizmete başladı