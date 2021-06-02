Manisa Valiliği'nden dolandırıcılara karşı uyarı

Manisa Valiliği, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve Manisa Valiliği'nin adı kullanılarak vatandaşlardan para talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı konusunda uyarıda bulundu.

Manisa'da Manisa Valiliği ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı valilik tarafından uyarıda bulunuldu. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Manisa Valisi ve Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle, Manisa Valisi ve Manisa Valiliği adına arayarak yardım toplama talebinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.

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