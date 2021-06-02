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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akın meclis toplantısında başlayacak projeleri açıkladı

İHA

Başkan Akın meclis toplantısında başlayacak projeleri açıkladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Turgutlu Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında yapımına başlanacak projeleri açıkladı. Başkan Akın, Soğuk Hava deposunun yerine yapılacak Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı, Çukurbahçe olarak bilinen alana yapılacak Cuma Pazarı, Selvilitepe Mahallesine Belediye Hizmet Noktası ve bankamatikler, Orta Park için yeni proje, ova yollarına yapılacak asfaltlama çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında hayata geçirilecek projelerle ilgili önemli bilgiler aktardı. Eski Manisa Yolu üzerinde atıl durumda bulunan soğuk hava deposu yerine Turgutlu Belediyesi Sanayi Çarşısı projesinin yapılacağını kaydeden Başkan Akın, "Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu Belediyesine devredilen Çukurbahçe olarak bilinen alana altı otopark üstü pazaryeri olarak Cuma Pazarı yapılacak. Orta Park'ta bulunan bankamatiklerin kaldırılmasının ardından Orta Park için yeni ve modern bir proje çalışması hayata geçirilecek. Ova yollarının asfaltlama çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanıyor. Selvilitepe Mahalle sakinlerinin yıllardır istediği belediye hizmet noktası ve bankamatik talepleri çözüme kavuşuyor." dedi.

Soğuk hava deposu yerine sanayi çarşısı
Sanayi Çarşısı hakkında bilgi veren Başkan Akın, "Söz konusu projede mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait olan, 6. Mıntıka Mahallesi 2686 ada 32 nolu parselde bulunan eski soğuk hava deposu yıkılarak yerine prefabrik iş yerleri yapılacak. Toplam 17 bin 800 metrekare inşaat alanı bulunan Sanayi Çarşısı Projesinde, 22 adet iş yeri tasarlanacak ve iş yerlerinin tamamı batar katlı olacak. Projede tüm teknik çalışmalar devam etmekte olup teknolojinin tüm imkanlarından faydalanılacak. Her bir iş yerinde 10 ton kapasiteli vinç çalışması için altyapı bırakılacak ve bodrum kat bulunan iş yerlerinde bodrum katlara kolayca yük indirilebilmesi için yük asansör yerleri de eklenecek. Ayrıca her bir iş yerinin girişinde endüstriyel kapılar ve yangın kaçış kapıları yer alacak. Sanayi Çarşısı projesinin 2021 yılı içerisinde başlanması planlanıyor." diye konuştu.

Cuma Pazarı Projesi
Çukurbahçe olarak bilinen ve pazar yeri olarak kamulaştırılmış olan alanda Cuma Pazarı projesi için adımların atıldığını kaydeden Başkan Akın, "Manisa Büyükşehir Belediyesinden Turgutlu Belediyesine devredilen söz konusu alanda altı otopark ve üstü Pazar yeri olarak hayata geçirilecek proje sayesinde yol üzerinde kurulan pazar, yeni yerine taşınmış olacak. Belediyemiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak Daire Başkanı Mehmet Kara ile Büyükşehir Belediyesi Kamu Şube Müdürü Özcan Çetin arasında devir protokolü imzalanarak projenin başlangıcı için ilk adım atılmış oldu." dedi.

Ortapark Projesi
Atatürk Bulvarı ve Akçakmak Yolu üzerinde Ortapark içerisinde yer alan bankamatiklerin Turgutlu Belediyesi ile PTT arasındaki alana taşınacak olmasının ardından Ortapark’ta yeni çalışmaların başlanacağını kaydeden Başkan Akın, "Ortapark içinde yol ve zemin düzenleme çalışmaları yapılacak. Çocukların sıklıkla vakit geçirdikleri oyun parkı ile Ortapark Kafeterya’nın önünde yer alan süs havuzunda düzenleme ve bakım çalışmaları da gerçekleştirilecek. Ayrıca parkın içerisinde yer alan bank ve oturma grupları da yenilenecek." şeklinde konuştu.

Ova yollarında asfaltlama çalışmaları
Turgutlu Belediyesinin 2 milyon TL’lik yatırımla kurduğu asfalt şantiyesinin ardından ova yollarında asfaltlama çalışmalarına önümüzdeki haftadan itibaren başlanacağını duyuran Başkan Akın şunları söyledi: "Çiftçilerin yıllardır yaşadıkları en önemli sorunların başında gelen ova yollarında asfalt hazırlık çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 250 bin metrelik alanın asfaltlanması gerçekleştirilecek. Belediyemiz ova yollarında yapılacak çalışmalar için 6 milyon TL, şehir içerisindeki çalışmalarda kullanılması için de 3,5 milyon TL kaynak ayırdı."

Belediye hizmet noktası projesi
Selvilitepe Mahallesinde Manisa Büyükşehir Belediyesine ait su pompalarının önündeki alana Turgutlu Belediyesine ait hizmet noktası kurulacağını dile getiren Başkan Akın, "İki özel bankaya ait bankamatik ile PTT’ye ait bankamatiğin yer alacağı hizmet noktası için çalışmalara başlandı. Projenin tamamlanmasının ardından Selvilitepe Mahallesinde yaşayan vatandaşların ATM işlemleri için merkeze inmelerine gerek kalmayacak. Bununla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Su Matiğinin bu alana taşınması için görüşmeler de devam ediyor." dedi.

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