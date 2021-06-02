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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK’nın savunmasına 3. takviye

İHA

Manisa FK’nın savunmasına 3. takviye

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde savunma oyuncuları Sadi Karaduman ve Veli Çetin’in ardından genç savunma oyuncusu Bedirhan Altunbaş’ı da kadrosuna kattı. Manisa FK ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Bedirhan, hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
20212022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, genç savunma oyuncusu Bedirhan Altunbaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan yer aldı. Törende konuşan yeni transfer Bedirhan Altunbaş, “Böyle önemli bir kulübe geldiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Manisa Futbol Kulübü hedefleri olan bir kulüp. En kısa zamanda sahada kulübümü temsil etmek istiyorum” dedi.
Manisa FK Başkanvekili Engin Anlı Sportif Direktör Serkan İşyapan takip ettikleri ve gelecek vaat eden bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bedirhan Altunbaş kimdir?
Manisa Futbol Kulübünün kadrosuna kattığı Bedirhan Altunbaş, 1999 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Futbola Eskişehirspor altyapısında başlayan Bedirhan, 20172018 sezonunda profesyonel oldu. Bedirhan, geçtiğimiz sezon 26 lig maçında forma giydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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