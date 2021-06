MER Koleji’nde LGS provaları

Ali Koç her şeyi anlattı!

Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji bir yandan 8. sınıf öğrencileri için son 15 gündür her gün deneme sınavı yarak öğrencileri sınava hazırlarken bir yandan da sınav streslerini yenmeleri için seminerler düzenliyor.

MER Koleji Manisa Kampüsünde 8. sınıf öğrencileri 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS’ye sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Son 15 gündür her gün deneme sınavlarına giren 8. sınıf öğrencileri bir yandan da düzenlenen seminerlerle sınav stresi ve kaygısıyla baş etmenin yollarını öğrenerek LGS’ye hazırlanıyor.

MER Koleji kurucu temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, “LGS prova sınavı ile 8. sınıf öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak olan LGS'ye yakın bir atmosferde deneme sınavına girerek, 2021 LGS kılavuzunda belirtilen sınav kurallarını yaşayarak öğrenmelerini, sınav kaygıları ile baş etmelerini, gerçek sınav anını deneyimlemelerini amaçlıyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Son 15 gündür her gün deneme sınavı yapıyoruz. Öğrencilerimizin sınav stresini yenmeleri için seminerler veriyoruz. Bugün de öğrencilerimizle toplantı yaparak başarılar diledik.” dedi.

