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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK, Denizli'den Kubilay'ı renklerine bağladı

İHA

Manisa FK, Denizli'den Kubilay'ı renklerine bağladı

TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, dış transferde en son Denizlispor forması giyen orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş’ı kadrosuna kattı.
20212022 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ve Başkanvekili Engin Anlı yer aldı. Törende konuşan yeni transfer Kubilay Aktaş, “Bu kulübe geldiğim için çok mutluyum. Hem kulübe, hem projesine hem de başkanımıza ve yönetimimize çok inandığım için buradayım. İnşallah hep birlikte başarılı bir sezon geçirip Süper Lig’e çıkmak istiyoruz” dedi.
Manisa Futbol Kulübü'nün hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Başkan Mevlüt Aktan, “Bizim Kubilay ile hikayemiz geçmişe dayanıyor. Çok önceden burada olmasını hem biz hem de kendisi çok istiyordu ama nasip bugüneymiş. Hem kendi adıma hem de Kubilay adına çok mutluyum. Çok inandığımız, sevdiğimiz, karakterli bir oyuncuyu Manisa Futbol Kulübü’ne kazandırdık. Manisa Futbol Kulübü’nün hedefi şampiyonluk ve buna uygun transferler yapıyoruz. Transferin hayırlı olmasını diliyorum. Umarım Kubilay uzun yıllar kulübümüzde kalır ve birlikte başarılar elde ederiz” ifadelerini kullandı.
Her iki tarafın da uzun zamandır istediği bir transferi gerçekleştirdiklerini belirten Başkanvekili Engin Anlı ise “Ben bu transfere gönül transferi, iyi niyet transferi diyorum. Hem Kubilay’ın hem başkanımızın da söylediği gibi bu transferin hikayesi çok önceye dayanıyor. Sözlü olarak atılan imzalar bugün kağıda döküldü. Herkes verdiği sözü tuttu. O açıdan içimize sinen ve sevenlerin kavuştuğu bir transfer oldu. Hem Manisa Futbol Kulübümüze hem de Kubilay’a hayırlı olsun. İnşallah hep birlikte güzel başarılara imza atacağız” şeklinde konuştu.

Kubilay Aktaş kimdir?
Manisa Futbol Kulübü'nün kadrosuna kattığı Kubilay Aktaş, 1995 yılında Fransa’da dünyaya geldi. Futbola AS StEtienne kulübünde başlayan Kubilay, 20132014 sezonunda Kasımpaşa’ya transfer oldu. 20152016 sezonunda Boluspor’da kiralık olarak oynayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 20162017 sezonunda transfer olduğu İstanbulspor’da TFF 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. 20182019 sezonunda Gaziantep FK’ya transfer olan Kubilay, o sezon takımıyla Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi. Gaziantep FK formasıyla iki sezon Süper Lig’de mücadele eden Kubilay, 20202021 sezonunda Denizlispor forması giydi.

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