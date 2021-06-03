Resim kursuyla hayata bağlandı Girdiği depresyondan resim kursuyla kurtuldu Manisa’da bir yıl önce eşini kaybeden ve depresyona giren 64 yaşındaki Birsen Akkanlı yaşadığı psikolojik sorunlardan katıldığı resim kursuyla kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Resim kursuyla hayata bağlandı Girdiği depresyondan resim kursuyla kurtuldu Manisa’da bir yıl önce eşini kaybeden ve depresyona giren 64 yaşındaki Birsen Akkanlı yaşadığı psikolojik sorunlardan katıldığı resim kursuyla kurtuldu

İHA

Resim kursuyla hayata bağlandı Girdiği depresyondan resim kursuyla kurtuldu Manisa’da bir yıl önce eşini kaybeden ve depresyona giren 64 yaşındaki Birsen Akkanlı yaşadığı psikolojik sorunlardan katıldığı resim kursuyla kurtuldu

Manisa’da bir yıl önce eşini kaybeden ve hayata küserek psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan 64 yaşındaki Birsen Akkanlı, çocuklarının teşvikiyle katıldığı resim kursu sayesinde hem içine düştüğü bunalımdan kurtuldu hem de yeniden hayata bağlandı.
Yunusemre Belediyesi’nin Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle TOKİ2 Hanımlar Lokalinde açtığı TuvalResim Kursuna katılan kursiyerler bir yandan gizli kalmış yeteneklerini keşfederken bir yandan da yeni dostluklar edinerek sosyalleşme imkanı buluyor. Mehtap Tuncel öncülüğünde resim çalışmaları yapan kadınlar ücretsiz olan kurs sayesinde keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Bozulan psikolojisini resim yaparak düzeltti
Kursiyerlerden biri olan 64 yaşındaki Birsen Akkanlı ise resim kursu sayesinde bir yıl önce içine düştüğü bunalımdan nasıl kurtulduğunu anlattı. Çocukluğundan beri resme karşı bir ilgisi olduğunu kaydeden Akkanlı, “64 yaşındayım. Resmi çocukluğumdan beri çok severim ama evlendikten sonra her şey bitti. Çalışma hayatı derken emekli olduk. İstanbul’da yaşıyordum. Emekli olduktan sonra Manisa’ya taşındık ve 18 senedir Muradiye’de oturuyorum. Eşimi kaybedeli bir yıl oldu. Psikiyatriye gittim, ilaçlar verdi baktım beni etkiliyor, uyku yapıyor unutkanlık yapıyor. Çocuklarım beni teşvik etti. En iyisi resim kursuna git anne dediler. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi Beyden ücretsiz olarak bu kursu veriyorlar. Hocalarımızdan da çok ilgi görüyoruz ve çok güzel eğitim alıyoruz. En azından psikolojim düzeldi” dedi.

“Hayatıma heyecan geldi”
Günlük hayatına heyecan geldiğini anlatan Akkanlı, “Günlük hayatımda heyecan duyuyorum. Buraya geleceğim için çok heyecanlanıyorum. Geceleri uyuyamıyordum. Şimdi resim yapmayı düşünerek uyumaya çalışıyorum. Yarın acaba hangi resmi yapacağız, yarın ne öğreneceğim diyerek uyumaya çalışıyorum. Daha iyi oldum, daha bir sakinleştim. Daha huzurluyum. Kursa ilk başladığımda acemi acemi yapıyordum şimdi daha güzel yapmaya çalışıyorum. Hocamdan Allah razı olsun. Çok ilgi gösteriyor. Onun sayesinde bir şeyler öğreniyoruz” diye konuştu.

“Resim kursuyla hayata tutundum”
Kursa katılmadan önce tamamen hayattan kopmuş bir vaziyette yaşadığını anlatan Akkanlı şunları söyledi:
“Daha önce her gün mezarlığa gidiyordum. Şimdi her gün gitmiyorum. Haftada bir gün gidiyorum. Artık kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Giyimime, kuşamıma önem vermeye başladım. Kendimi bırakmıştım. Eşimi kaybettiğimden beri saçlarımı bile boyatmıyordum, kuaföre gitmiyordum. Her şeyi bırakmıştım yani kendimi bırakmıştım ama bu resim kursu beni kendime getirdi. Daha iyi oldum, daha iyi hissediyorum. Buraya gelmek için kıyafetlerimi ütülüyorum, kendime önem veriyorum daha dikkat ediyorum. Gardırobun bir köşesine ittiğim kıyafetlerimi şimdi çıkarmaya, giyinmeye başladım. Resim kursuyla hayata tutundum. Resim kursu beni hayata bağladı. Eşimi unutmam mümkün değil ama en azından acılarını daha bir sakin yaşamaya başladım. Yunusemre Belediyesine ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezine çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde buraya geliyorum, kendimi iyi hissediyorum, resimlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar edindim. Merhabalaşıyoruz, farklı insanlarla tanışıyoruz. Çok huzurluyum, mutluyum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK’da bir imza daha Selim Ilgaz Manisa FK'da
YEREL HABERLER Manisa FK’da bir imza daha Selim Ilgaz Manisa FK'da
Manisa’da kaybolan kız çocuğu jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Manisa’da kaybolan kız çocuğu jandarma tarafından ...
Vestel beyaz eşya çalışanlarından Manisa İl Halk Kütüphanesine kitap bağışı
YEREL HABERLER Vestel beyaz eşya çalışanlarından Manisa İl Halk ...
Manisa FK'dan imza şov
YEREL HABERLER Manisa FK'dan imza şov
Kırkağaç’ta çalınan küçükbaş hayvanlar Soma’da bulundu
YEREL HABERLER Kırkağaç’ta çalınan küçükbaş hayvanlar Soma’da ...
Manisa FK, Denizli'den Kubilay'ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Manisa FK, Denizli'den Kubilay'ı renklerine bağladı
Vali Karadeniz’den yoğun tempo
YEREL HABERLER Vali Karadeniz’den yoğun tempo
Pazar yerlerinin günlerine düzenleme
YEREL HABERLER Pazar yerlerinin günlerine düzenleme
MER Koleji’nde LGS provaları
YEREL HABERLER MER Koleji’nde LGS provaları
Turgutlu’da Cuma Pazarı için resmi adım atıldı
YEREL HABERLER Turgutlu’da Cuma Pazarı için resmi adım atıldı
Manisa FK’nın savunmasına 3. takviye
YEREL HABERLER Manisa FK’nın savunmasına 3. takviye
Başkan Akın meclis toplantısında başlayacak projeleri açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Akın meclis toplantısında başlayacak projeleri ...
Başkan Akın Turgutlu’nun yeni projelerini açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Akın Turgutlu’nun yeni projelerini açıkladı
Minikler Alaşehir'i temsil edecekler
YEREL HABERLER Minikler Alaşehir'i temsil edecekler
MASKİ, Ahmetlili muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER MASKİ, Ahmetlili muhtarlarla bir araya geldi
Manisa FK savunmasına bir takviye daha
YEREL HABERLER Manisa FK savunmasına bir takviye daha
Yunusemreli judocular tüm madalyalara talip
YEREL HABERLER Yunusemreli judocular tüm madalyalara talip
Taşkın olmasın diye dereler temizleniyor
YEREL HABERLER Taşkın olmasın diye dereler temizleniyor
Yoğun yağışların aşındırdığı köprü onarıldı
YEREL HABERLER Yoğun yağışların aşındırdığı köprü onarıldı
Zabıtadan küçük sanayide seyyar denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan küçük sanayide seyyar denetimi
Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı ...
Manisa Valiliği'nden dolandırıcılara karşı uyarı
YEREL HABERLER Manisa Valiliği'nden dolandırıcılara karşı uyarı
Kedi yavrularına bakıcılık yapan köpek yürekleri ısıttı Kedi yavrularını bir an bile yanından ayırmıyor, onlara bakıcılık yapıyor
YEREL HABERLER Kedi yavrularına bakıcılık yapan köpek yürekleri ...
Muradiye'ye 300 milyonluk yatırım için fizibilite çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Muradiye'ye 300 milyonluk yatırım için fizibilite ...