Kurşunlu Kaplıcalarına 2 milyon liralık AB projesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Kurşunlu Kaplıcaları için hazırlanan 2 milyon liralık proje ile bir adet Türk Hamamı, 12 adet yeni jakuzi odası, SPA masaj odaları, fitness salonu ve dinlenme alanı kazandırılacak.

Salihli Kaymakamlığı Avrupa Birliği (AB) Proje Ofisi tarafından Salihli Belediyesi işletmelerinden olan Kurşunlu Kaplıcalarına kazandırılmak üzere hazırlanan "Kurşunlu Modern Spa Merkezi Projesi" Zafer Kalkınma Ajansına teslim edildi. Proje maliyetinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu açıklayan Salihli Kaymakamlığı AB Proje Sorumlusu Yavuz Erdem, hazırlanan projenin finansal desteklenmeye hak kazanması halinde Kurşunlu Kaplıcalarına bir adet Türk Hamamı, 12 adet yeni jakuzi odası, SPA masaj odaları, fitness salonu ve dinlenme alanı kazandırılacağını söyledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler veren Salihli Kaymakamlığı AB Proje Sorumlusu Yavuz Erdem, AB Proje Ofisinin destekleri ile TR33 Bölgesinde alternatif turizme yönelik olarak altyapının geliştirilerek turizm destinasyonlarının cazibesinin, tanınırlığının ve katma değerinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, Zafer Kalkınma Ajansı Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP) için hazırladıkları "Kurşunlu Modern Spa Merkezi" isimli projenin başvurusunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Erdem, ayrıca tesislerde konaklayan misafirlerin yöresel ev ekmeği yapımını deneyimlemelerine olanak sağlayacak bir köy fırını yapılacağını ve yeni oluşturulan yürüyüş güzergâhında ziyaretçilerin yöresel ürünleri bulabilecekleri hediyelik eşya satış stantlarının da yer alacağını anlattı.

Projenin işlerlik kazanması durumunda Salihli Belediyesi Kurşunlu Kaplıcalarının daha modern bir yapıya sahip olması ve bölgede etkin bir cazibe merkezi konumuna gelmesinin hedeflendiğini belirten Erdem, turizm acentalarının tur rotalarına alınarak gecelik konaklama oranlarının ülke ortalamalarının üzerine çıkarılmasını amaçladıklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlamında AB ve Zafer Kalkınma Ajansı projelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Kaymakamlığı Avrupa Birliği (AB) Proje Ofisi tarafından hazırlanan ‘Kurşunlu Modern Spa Merkezi Projesi’ nedeniyle Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kurumlar arası işbirliğini önemsediğini ifade eden Başkan Kayda, “Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde Kurşunlu Kaplıcalarına yeni tesisler kazandırmak için hazırlanan ‘Kurşunlu Modern Spa Merkezi Projesi’ Zafer Kalkınma Ajansına teslim edildi. Şifalı suları ve doğal güzelliği ile Kurşunlu Kaplıcaları, insanları hem tedavi ediyor hem de dinlendiriyor. Sadece yurt içinden değil yurt dışından da misafirlerimiz kaplıcamıza gelerek tedavi oluyorlar. Şifa kaynağı sularıyla mükemmel bir tedavi hizmeti sunan kaplıcamız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan hastaların tedavi giderlerinin ödeneceği tesisler listesine girdi ve, TSE’den de Güvenli Turizm Sertifikası aldı. Avrupa Birliği fonlarından hazırladığımız projeler sayesinde ekonomik anlamda yararlanmak istiyoruz. Salihli’mizi, bölgemizi ve ülkemizi tanıtmamız açısından AB projeleri çok önemli. Salihli’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

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