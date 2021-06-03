Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TÜBİTAK Bilim Şenliği yapmaya hak kazandı

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2021 TÜBİTAK4007 Bilim Şenliğine ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Türkiye genelinde projesi kabul edilen 53 okuldan biri olan Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Manisa’dan projesi kabul edilen tek okul oldu.

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe Grubu Öğretmeni Okşan Efe tarafından yürütülen ‘Bilimi seviyorum geleceğe yürüyorum’ isimli projesi 2021 TÜBİTAK4007 Bilim Şenliğinde Manisa’dan kabul edilen tek okul projesi oldu.

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Çiftçioğlu, “Engellere değil başarıya odaklanma felsefemizin; daha iyisini yapabileceğimize olan inancımızın, bir kez daha haklı mutluluğu içindeyiz. 2021 TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında ‘Bilimi seviyorum geleceğe yürüyorum’ isimli projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Türkiye genelinde destek alan 53 projeden biri olmanın ve Manisa ilinde projesi geçen tek okul olmanın gururunu yaşıyoruz. Proje yürütücümüz Felsefe Grubu öğretmenimiz Okşan Efe'yi tebrik eder, desteklerinden dolayı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Bağcılık Araştırma Enstitüsüne, Şehzadeler Belediyesine, Yunusemre Belediyesine ve İl Sağlık Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz.” dedi.

2325 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bilim şenliğinde atölye çalışmaları, bilim oyunları, resim ve kompozisyon sergisi, seminerler, bilim istasyonları, robotik çalışmalar, etkileşimli uygulamalar, yarışmalar ve bilim gösterileri gerçekleştirilecek.

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