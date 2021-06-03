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Yazdığı mektupla su tasarrufu çağrısında bulundu Manisa'daki su tasarrufu eğitimleri meyvesini vermeye başladı Manisa’da 4. sınıf öğrencisinden MASKİ’ye su tasarrufu tespiti ve önerileri mektubu

İHA

Yazdığı mektupla su tasarrufu çağrısında bulundu Manisa'daki su tasarrufu eğitimleri meyvesini vermeye başladı Manisa’da 4. sınıf öğrencisinden MASKİ’ye su tasarrufu tespiti ve önerileri mektubu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün öğrencilere verdiği su tasarrufu eğitimlerine online olarak katılan, Turgutlu ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Taylan Özgür Ayfer, su tasarrufu konusunda bir tespit ve öneri mektubu yazarak MASKİ’ye iletti. MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da, duyarlılığından dolayı Ayfer’e teşekkür ederek hediyeler takdim ederken küçük çocuk, "Lütfen sularımızı kirletmeyelim. Sularımızı gerektiğinden fazla kullanmayalım." mesajı verdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde öğrencilere verdiği su tasarrufu eğitimleri ile gençlerin hayatına dokunuyor. Birçok ilçede öğrenciler MASKİ’ye su tasarrufu konusunda tespit ve önerilerini bildiriyor. Bu öğrencilerden birisi olan 4. sınıf öğrencisi Taylan Özgür Ayfer, yazdığı tespit ve öneri mektubunu MASKİ’ye teslim etti. Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Taylan Özgür Ayfer’i ve babası Okan Ayfer’i Turgutlu İlçe Şefliğinde ağırlayıp duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

4’üncü sınıf öğrencisi Ayfer 4 maddelik mektup verdi
Taylan Özgür Ayfer, yazmış olduğu mektubunda, “Ben Taylan Özgür Ayfer. Okulum Atatürk İlkokulu. Sınıfım 4A. Öğretmenim Zeliha Meriç. Su israfının ekolojik dengeye zararlarını şöyle sıralayabiliriz; 1’inci madde, su israfı, denizlerin ve göllerin kurumalarına yol açar. Denizler ve göller kurursa balıklar ölür. Bu da ülkemizde bulunan hayvanların sayısını azaltır. 2’nci madde, insanlar yeşil alanları yok etmemelidir. Çünkü bu yağışları arttırabilir. Eğer neden diyorsanız, çünkü fark etmişseniz bu günlerde hava sıcaklıkları artmaktadır. Her geçen gün ülkemizde yapılan yapı sayısı artmaktadır ve ormanlar azalmaktadır. Bu yüzden ağaç sayısını artırmalıyız. 3’üncü madde, maalesef ülkemizde yapılan yapıların betonları yeraltı sularını kirletmektedir. Bunun için inşaat alanındaki meslekler bilgilendirilmelidir. 4’üncü madde, atık yağları klozet veya lavaboya dökmemeliyiz. İnsanları bu konuda bilgilendirmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

“Tüm vatandaşlarımıza su tasarrufu bilinci aşılamak istiyoruz”
Duyarlılıklarından ötürü Taylan Özgür Ayfer’e ve baba Okan Ayfer’e teşekkür eden Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “Abone İşleri Dairesi Başkanlığı olarak tam kapanma sürecinde Manisa il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol esasına göre 4’üncü sınıf öğrencilerimize online olarak su tasarrufu eğitimi verdik. Bu eğitimlerimizin sonucunda farklı ilçelerimizden çok güzel tespitler, mektuplar, el işlemeleri, pankartlar aldık. Yapmış olduğumuz eğitimin ne kadar önemli olduğunu, gelecek nesillere düzgün, sağlam ve temiz içilebilir su kaynakları bırakmanın onları bilinçlendirmeden geçtiğinin bir kanıtı olarak bizleri çok mutlu etti. Bugün Taylan Özgür kardeşimiz de yazmış olduğu mektubu ile bu konuda ne kadar bilinçli olduğunu, topluma ne kadar katkıda bulunabileceğinin bir emaresini bizlere gösterdi. Öncelikle kendisine, ailesine ve öğretmenine çok teşekkür ediyorum. Bu tip tespit ve önerilerin daha da artmasını temenni ediyoruz. Manisa il genelinde 629 bin su abonemize ve bir buçuk milyon vatandaşımıza sağlıklı içme suyu götürmekle mükellefiz. Bu hizmeti tüm birimlerimizle birlikte 7/24 yerine getiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün önderliğinde öncelikli hedefimiz tüm Manisa’mızda bütün öğrencilerimize, öncelikle gençlerimize, vatandaşlarımıza kurumsal bütünlüğümüzle beraber su tasarruf bilincini aşılamak. Su kaynaklarımızın maalesef sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu sınırlı kaynakların da en düzgün şekilde nasıl kullanılabileceğimizi vatandaşlarımızla paylaşmak ve gelecek nesillere sağlıklı, içilebilir su kaynakları bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

Baba Okan Ayfer de verilen eğitimlerden dolayı memnun
Taylan Özgür Ayfer’in babası Okan Ayfer, yaklaşık 10 senedir Turgutlu’da yaşadıklarını belirterek, “Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’e, daire başkanımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza bu gençlere vermiş oldukları eğitimden dolayı teşekkür ediyorum. Bu eğitimlerin devamını istiyoruz. Gençlere yatırım ülkemize olan yatırımdır. Bir çocuğumuz bir şeyler yapabiliyorsa bu ülkemizin dünya coğrafyasındaki başarısıdır ve inşallah biz buna öncülük edeceğiz” dedi.

"Lütfen sularımızı kirletmeyelim"
Taylan Özgür Ayfer’e ‘su gönüllüsü rozeti’ takan Daire Başkanı Akbaş, baba ve oğula hediyeler takdim etti. Rozeti takan Taylan Özgür Ayfer, "Lütfen sularımızı kirletmeyelim. Sularımızı gerektiğinden fazla kullanmayalım." mesajı verdi.
Programda Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak, MASKİ Turgutlu İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci ve şube müdürleri de yer aldı.

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