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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da yaklaşık 19 bin öğrenci LGS'ye girecek

İHA

Manisa'da yaklaşık 19 bin öğrenci LGS'ye girecek

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) Manisa'da 18 bin 962 öğrencinin otomatik olarak sınava kaydedildiğini açıkladı. Sınava girmenin zorunlu olmadığını ve isteyen öğrencilerin gireceğini kaydeden Dikici, 310 ortaokulda bin 207 adet sınav salonunda tüm tedbirleri aldıklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi de pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için sınav giriş ve çıkış saatlerinde ulaşım hizmetinin devam edeceğini açıkladı.
Hayallerindeki liselerde eğitim görmek isteyen 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan LGS için geri sayım heyecanı başladı. Toplam 90 sorunun sorulacağı sınav 6 Haziran Pazar günü saat 09.30’da 1. oturum, 11.30’da ise 2. oturum şeklinde yapılacak. Sınava girecek olan 8. sınıf öğrencilerinin giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından mühürlenip sınava girecekleri salonlardaki masalarında hazır olacak.

Herkes okuduğu okulda sınava girecek
Manisa il genelinde 18 bin 962 öğrencinin sınava gireceğini belirten Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, bu öğrenciler için belirlenen 310 okulda yer alan toplam bin 207 adet sınav salonlarının kapılarının pazar günü öğrencilere açılacağını duyurdu. Dikici, “Manisa’da 18 bin 962 öğrencimizin otomatik olarak sınava girişleri tanımlandı. Pandemi sürecinde 2 yıldan beri 8. sınıftan mezun olan öğrenciler için sınava giriş başvurularını bakanlığımız yapıyor. 18 bin 962 öğrencimiz şuanda sistemde kayıtlı. Zorunlu olmadığı için isteyen sınava giriyor. Manisa'da 8. sınıf öğrencisi olan tüm ortaokullarda sınav yapılacak. Sınav yapılacak ortaokul sayımız 310 tane. Belirlenen 310 okulda bin 207 salonda sınav için hazırlandı. 6 Haziran Pazar günü saat 09.30’da 1. oturum, 11.30’da 2. oturum başlayacak. Biz öğrencilerimize ve okullarımıza duyurularımızı yaptık. Mümkün olduğu kadar sınav saatinde okulda hazır olmalarını bekliyoruz. Gelirken yanlarında kimlik belgelerini getirmeleri yeterli. Sınava giriş belgeleri masalarında mevcut olacak. Öğrenim gördükleri okullarda sınava girecekler. Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak” dedi.

"Son günü dinlenerek geçirsinler"
Öğrencilerin çok heyecan yapmamaları adına cumartesi gününü rahat geçirmelerini öneren Dikici, “Okullardaki rehber öğretmenlerimiz tarafından velilerimiz ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendiriliyor. Öğrencilerin cumartesi günü dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Sınav heyecanı yapmamaları için. Çok heyecan yapmadan sınav anında hata yapmalarını engellemek adına son günü dinlenerek geçirmeleri düşüncesindeyiz. Okullarda gereken tüm tedbirler alında. Maskeler dağıtıldı, dezenfektan işlemlerimiz de tamam. Pazar günü tüm kapılarımızı sınava girecek öğrenciler için açacağız.” diye konuştu.

Ulaşımda LGS düzenlemesi
Öte yandan 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) öğrencilerin ulaşım anlamında herhangi bir zorluk yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemleri aldı. Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını da göz önünde bulunduran Manisa Büyükşehir Belediyesi, sınav giriş ve çıkış saatlerinde ulaşım hizmetine devam edecek. Öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Pazar günü, sınav giriş ve çıkış saatlerinde toplu taşıma hizmetimiz devam edecek. Bu vesileyle, sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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