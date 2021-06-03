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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japonya'dan Salihli Zeytinyağına altın madalya

İHA

Japonya'dan Salihli Zeytinyağına altın madalya

Japonya’da düzenlenen JOOP 2021 Zeytinyağı Yarışmasında, Manisa’nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren üç firmaya, üretimini gerçekleştirdikleri zeytinyağlarından dolayı kendi klasmanlarında altın madalya ödülü verildi.
Salihli Kaymakamlığında düzenlenen etkinlikte, firma yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi. Programa Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ile firma yetkilileri katıldı.

“Ağaç sayısı 3 milyona ulaştı”
Törende konuşan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, “Bölgenin en iyi tekniklerini kullanarak kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda çalışmalar yaparak yolumuza devam ediyoruz. Akhisar ilçesinde olduğu gibi çok geniş zeytin alanlarımız yok ama ilçemizde de hatırı sayılır bir zeytin potansiyelimiz olduğu gerçeği var. Salihli’de 100 bin dekara yakın bir zeytin alanımız var. Son yıllarda yaşanan artışla birlikte de ağaç sayımız 3 milyona ulaşmış durumda. Bu kapsamda hem ülkemize hem dünyaya kaliteli zeytin sunmak için zeytin üreticilerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Dünya’da şuanda zeytin konusunda çok ciddi bir rekabet söz konusu. Bu rekabetin de olmazsa olmaz şartlarından biri ise kalitedir. Kalite olduğu zaman fiyat bir şekilde malın değerini buluyor. Salihli’den 3 firmamızın Japonya’daki yarışmada dereceye girmesi bizleri gururlandırdı” dedi.

“Akhisar’ı geçeceğimize inanıyorum”
“Salihli’den 3 firmamızın Japonya’da düzenlenen bu yarışmada altın madalya kazanmaları bizleri gururlandırdı” diyen Salihli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yetiş Aksoy, “Salihli olarak artık Akhisar ilçesinden bile daha kaliteli zeytin ürettiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde üretim noktasında Akhisar ilçesini de geçeceğimize inanıyoruz. Salihli’de şuanda son sistem dikim alanlarımız var. Sulanabiliyor, iri ve kaliteli ürünler elde edilebiliyor. Bu nedenle zeytinimiz, kuru üzümümüze rakip olacak şekilde ilerlemeye devam ediyor. Zeytinimizin tescili ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Çekirdeksiz kuru üzümümüze özel bir festival düzenlemiştik. Zeytinimiz için de buna benzer çalışmalar neden yapılmasın.” şeklinde konuştu.

“Salihli büyük ivme kazandı”
Her üç firmayı da gösterdikleri başarıdan dolayı kutlayan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Ülkemiz dünyada zeytin üretiminde üçüncü, Zeytinyağı üretiminde ise beşinci sırada bulunmaktadır. İlimiz Manisa ise son yıllarda artan zeytin dikilişleri sonucunda ikinci sıraya yerleşmiştir ve yaklaşık 20 milyon adet ağaç varlığı bulunmaktadır. Bununla birlikte İlimizde zeytin dikimi her geçen gün artmaktadır. İlimizin zeytin üretimi artışında Salihli İlçemizde yapılan yoğun zeytin bahçesi tesisi artışı önemli bir yer tutmaktadır. Salihli İlçemizde zeytin bahçesi alanı 100 bin dekara yaklaşmış, ağaç sayımız 3 milyonu bulmuştur. Bununla birlikte İlçemizde 11 adet zeytin ve zeytinyağı işletmesi mevcuttur.” dedi.

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