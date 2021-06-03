Başkan Akın’dan projelere yakın inceleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akın’dan projelere yakın inceleme

İHA

Başkan Akın’dan projelere yakın inceleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte Turgutlu’ya büyük değer kazandıracak önemli projelerin yapım süreçlerini yerinde inceledi. Başkan Akın, “2021 yılı önemli projelerimizi hayata geçireceğimiz, Turgutlu’muzu hak ettiği hizmetlerle buluşturacağımız bir yıl olacak. Çalışmalarımız Turgutlu'muza hayırlı olsun” dedi.
Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesinin kurulmasının ardından çiftçilerin ova yollarında uzun yıllardır yaşadıkları sorunlar çözüme kavuşuyor. Ova yolları başta olmak üzere şehir içinde yapılacak asfaltlama çalışmaları için ilk adım atıldı. Asfaltlama çalışmaları kapsamında sathi asfalt kaplama aracı ilk seferini yaparken, asfalt şantiyesi önünden başlayan deneme etabında mekanik dolgu yöntemiyle yolun temeli hazırlandı. İşlemin tamamlanmasının ardından ilk olarak mıcır yola atılıp yapışmasını sağlamak amacıyla arazöz ile yol nemlendirildi. Ardından ikinci kat mıcır atılan yolda son olarak silindir aracıyla sıkıştırma çalışması yapılarak asfaltlama çalışması tamamlandı. Deneme sürecinin başarıyla sona ermesinin ardından ise önümüzdeki hafta itibariyle ova yollarında asfaltlama çalışmalarına başlanması planlanıyor.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ile birlikle asfalt şantiyesinde yürütülen deneme çalışmalarını incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın ve Başkan Yardımcıları şantiyedeki incelemelerinin ardından atıl vaziyette bulunan Soğuk Hava Deposunun yerine yapılacak Sanayi Çarşısı proje alanı ile Turgutlu Stadyumundaki çalışmaları yerinde inceledi. Ardından Erbiller Sanayi Sitesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden yol yenileme çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan ve sanayi esnafıyla bir araya gelen Başkan Akın ve Başkan Yardımcıları, Turgutlu Belediye Hizmet Binası ile PTT arasına taşınacak olan bankamatiklerin yerleştirilme süreci ile istişarelerde de bulundu.
Başkan Çetin Akın, “Asfalt şantiyemizin önündeki alanda deneme süreci kapsamında başlayan asfaltlama çalışmasına katıldık. Söz verdiğimiz gibi ova yollarımızda asfaltlama çalışmalarımıza önümüzdeki haftadan itibaren, hazırladığımız program doğrultusunda başlayarak çiftçilerimizin yıllardır yaşadıkları sorunu çözüme kavuşturacağız. Atıl vaziyette bulunan Soğuk Hava Deposunun yerine yapacağımız Sanayi Çarşımız ile Turgutlu’muza önemli bir katma değer sağlayacağız. Turgutluspor’a gönül veren taraftarlarımız başta olmak üzere hemşehrilerimizin heyecanla bekledikleri stadyumumuzda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Erbiller Sanayi Sitemizdeki çalışmalarımıza da bir yandan devam ederek sanayi esnafımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırıyoruz. Atatürk Bulvarı ve Akçakmak Yolu’nu rahatlatacağımız ve vatandaşlarımızın yaya güvenliğini sağlayacağımız bankamatiklerin taşınmasında ise sona yaklaşıyoruz. 2021 yılı önemli projelerimizi hayata geçireceğimiz, Turgutlu’muzu hak ettiği hizmetlerle buluşturacağımız bir yıl olacak. Çalışmalarımız Turgutlu'muza hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz yabancı misafirlerini ağırladı
Japonya'dan Salihli Zeytinyağına altın madalya
YEREL HABERLER Japonya'dan Salihli Zeytinyağına altın madalya
Manisa'da yaklaşık 19 bin öğrenci LGS'ye girecek
YEREL HABERLER Manisa'da yaklaşık 19 bin öğrenci LGS'ye girecek
Yazdığı mektupla su tasarrufu çağrısında bulundu Manisa'daki su tasarrufu eğitimleri meyvesini vermeye başladı Manisa’da 4. sınıf öğrencisinden MASKİ’ye su tasarrufu tespiti ve önerileri mektubu
YEREL HABERLER Yazdığı mektupla su tasarrufu çağrısında ...
Kadınlar evde üretiyor, El Emeği Halk Pazarında satıyor
YEREL HABERLER Kadınlar evde üretiyor, El Emeği Halk Pazarında ...
Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Pelitalan Kırsal Kalkınma Merkezi hızla ilerliyor
Büyükşehirin ürettiği çiçekler Manisa’yı süslüyor
YEREL HABERLER Büyükşehirin ürettiği çiçekler Manisa’yı süslüyor
Yunusemreli voleybolcuların hedefi şampiyonluk
YEREL HABERLER Yunusemreli voleybolcuların hedefi şampiyonluk
BM Dünya Gıda Programı Yetkilileri Manisa TSO’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER BM Dünya Gıda Programı Yetkilileri Manisa TSO’yu ...
Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TÜBİTAK Bilim Şenliği yapmaya hak kazandı
YEREL HABERLER Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi TÜBİTAK Bilim ...
Kurşunlu Kaplıcalarına 2 milyon liralık AB projesi
YEREL HABERLER Kurşunlu Kaplıcalarına 2 milyon liralık AB projesi
Tehlikeli virajlarda yollar genişletiliyor
YEREL HABERLER Tehlikeli virajlarda yollar genişletiliyor
Turgutlu’da haşereyle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürecek
YEREL HABERLER Turgutlu’da haşereyle mücadele çalışmaları ...
Saruhanlı Belediyesinden şehir merkezinde yeni yatırımlar
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesinden şehir merkezinde yeni ...
Resim kursuyla hayata bağlandı Girdiği depresyondan resim kursuyla kurtuldu Manisa’da bir yıl önce eşini kaybeden ve depresyona giren 64 yaşındaki Birsen Akkanlı yaşadığı psikolojik sorunlardan katıldığı resim kursuyla kurtuldu
YEREL HABERLER Resim kursuyla hayata bağlandı Girdiği depresyondan ...
Manisa FK’da bir imza daha Selim Ilgaz Manisa FK'da
YEREL HABERLER Manisa FK’da bir imza daha Selim Ilgaz Manisa FK'da
Manisa’da kaybolan kız çocuğu jandarma tarafından bulundu
YEREL HABERLER Manisa’da kaybolan kız çocuğu jandarma tarafından ...
Vestel beyaz eşya çalışanlarından Manisa İl Halk Kütüphanesine kitap bağışı
YEREL HABERLER Vestel beyaz eşya çalışanlarından Manisa İl Halk ...
Manisa FK'dan imza şov
YEREL HABERLER Manisa FK'dan imza şov
Kırkağaç’ta çalınan küçükbaş hayvanlar Soma’da bulundu
YEREL HABERLER Kırkağaç’ta çalınan küçükbaş hayvanlar Soma’da ...
Manisa FK, Denizli'den Kubilay'ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Manisa FK, Denizli'den Kubilay'ı renklerine bağladı
Vali Karadeniz’den yoğun tempo
YEREL HABERLER Vali Karadeniz’den yoğun tempo
Pazar yerlerinin günlerine düzenleme
YEREL HABERLER Pazar yerlerinin günlerine düzenleme
MER Koleji’nde LGS provaları
YEREL HABERLER MER Koleji’nde LGS provaları