Darkale, doğa sporlarında da cazibe merkezi oluyor

Tarih tutkunları için bir cazibe merkezi olan Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi şimdi de doğa tutkunları için cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Türkiye'de yeni yeni popüler olmaya başlayan Kanyoning sporu ile yurt içi ve yurt dışından gelecek sporcular için Darkale Kanyonu hazır hale getiriliyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı tarihi Darkale Mahallesinde doğa yürüyüşü rotaları, kaya tırmanışı rotaları ve şimdi de Kanyoning Darkale Kanyonu Asar Tepe ve Tuzlu Tepe arasındaki şelalenin su geçidinin bulunduğu yer, Türkiye'de yeni yeni popüler olmaya başlayan Kanyoning sporu ile yurt içi ve yurt dışından gelecek sporcular için hazır hale getiriliyor.

Tarihi Darkale Mahallesinin ve Soma ilçesinin doğa, spor ve kültür turizmine büyük ölçüde katkı sağlayacak olan çalışmalar, PAN Derneği, Kanyoning Türkiye, Macera Kulübü, Soma Doğa Sporları Kulübü, Soma Belediyesi, Soma Kaymakamlığı, keşif ekibinde yer alan Haydar Daştan, Kerim Selvili, Celal Köse, Ercüment Çelebi ve kanyon dışı lojistik destekte bulunan Soma Doğa Sporları Kulübü yönetici ve sporcuları Tamer Akbaş, Selçuk Koyuncu, Sefa Kaya ile tamamlandı.

SODOS Başkanı Mustafa Alioğlu bir uyarıda bulunarak, "Daha önce bu kanyona girip mahsur kalan kişiler oldu. Çok zor şartlarda bazen de şans eseri bu arkadaşlarımız kurtarıldı. Bu kanyon teknik ekipman olmadan kesinlikle geçilemez. Uzman rehber, Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitimlerini tamamlamış lider olmadan girilmesi çok tehlikeli ve hayati sebeplere yol açabilir. Soma Doğa Sporları kulübü olarak zaman zaman kaya tırmanışı, kanyon geçişi gibi etkinlikler ve eğitimler yapacağız." dedi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da yapılan çalışmalardaki destek ve emeklerinden dolayı tüm ekibe teşekkür etti.

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