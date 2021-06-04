Masallarını müdür amcalarından dinlediler

Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji okul öncesi bölümünde hayata geçirilen 'Baba bir masal anlat bana' etkinliğinin konuğu MER Koleji Kurucu Müdürü ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca oldu. Kanca miniklere masal okurken oldukça keyifli bir zaman geçirdiğini belirtti.

Eğitimdeki farklı projeleri ile dikkatleri çeken MER Koleji'nin okul öncesi bölümünde hayata geçirilen 'Baba bir masal anlat bana' etkinliği ile velilerin, öğrencilerin hayal güçlerinin gelişmesine katkı sunmaları hedefleniyor. Etkinlik kapsamında MER Koleji kurucu Müdürü ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca da minik öğrencilerle buluşarak onlara masal okudu.



"Bana bir masal oku müdür amca"

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren MER Koleji Okul Öncesi Koordinatörü Sibel Özkan, "Harf dünyası yolculuğumuzda kelimelerin buluştuğu kitaplarda kendini arayan miniklerimizin meraklı yolculuğunda, her gün kitap kokusunda görsel okuma yolculuğumuzu yapıyoruz. Görselleri yorumlayan miniklerimizin, kitap okurken merakla bakan gözlerindeki sevinç ve öğrenme tutkusu yolculuğumuzu daim kılıyor. Küçük yaşlarda okuma sevgisini yüreklerine aşılarken devamlılığına önem veriyoruz. Bu kapsamda öğrenci velilerimiz 'Baba bir masal anlat bana' etkinliğine katılarak minik öğrencilerimizin hayal güçlerinin gelişmesine katkıda bulundular. MER Koleji olarak, okuyanın da dinleyenin de bir masal dünyasında buluştuğu bu etkinliğe Kurucu Müdürümüz Sayın Mehmet Kanca ve Anaokulu/İlkokul Müdürümüz Sayın Abdullah Emeksiz de eşlik ederek miniklerimizin okuma sevgisine ortak oldular." dedi.

Etkinliğe katılan Kampüs Müdürü Mehmet Kanca ise, "Çok zevk alarak bu etkinliğin içinde yer aldım. Kampüsümüz ün en küçükleri olan okul öncesi öğrencileri ile birlikte olmak ayrı bir zevk verdi. İlkokul, ortaokul ve lisenin yanında minik öğrencilerle vakit geçirmek ayrı bir güzellik" diye konuştu.

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