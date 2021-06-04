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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye Daire Başkanı İnal, anız yangınlarına dikkat çekti

İHA

İtfaiye Daire Başkanı İnal, anız yangınlarına dikkat çekti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, son dönemde artan anız yangınları konusunda çiftçilere uyarılarda bulunurken, İtfaiye Dairesinin afetle mücadele kapsamındaki hazırlıklarından da bahsetti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Manisa TV’de Özgür Hancıoğlu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Günaydın Manisa’ programına konuk oldu. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kırsal alanlarda meydana gelen anız yangınlarının arttığını belirten İnal, çiftçilere yönelik uyarılarda bulundu. İnal, “Vatandaşlarımız, ekinlerini kaldırdıktan sonra; tarlalarını sürmek yerine yakmayı tercih ediyorlar. Tabi bu yangının önü alınamadığı için, hem komşu tarlalarına, hayvanlara ve ormanlara zarar verebiliyorlar. Çiftçilerimizle ve vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Anızları ve otları yakmanın bir temizlik olmadığını ifade ediyoruz. Yangınların cezai sorumluluklarından da bahsediyoruz. Anız yangınlarının dönüme 92 lira para cezası var. Bu ormana sıçradığında ceza 5 katına çıkıyor. Komşu malına veya evine zarar olduğu için dava süreçleri yaşanıyor. Biz işimizi yapıyoruz, ama keşke vatandaşlarımızın malları ve canları yanmasa. Çiftçilerimize bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Yanlarında mutlaka en az 10 litre su bulundursunlar. En azından küçük çapta çıkan yangınlara hızla müdahale edebilme şansları olur” diye konuştu.

Afetlere hazırlık çalışmalarını aktardı
Afetlere hazırlık konusunda yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulunan İnal, “Geçtiğimiz günlerde, Manisa Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Manisa’da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 1. Çalıştayı online olarak gerçekleştirildi. Şu anda analiz aşamasındayız. Analizleri yapıyoruz. Nerelerde nasıl olaylar yaşandı. Ben Orman Bölge Müdürü ile birlikte yangınlar üzerine yangın azaltma eylem planı konusunda düşüncelerimi aktardım. Diğer görevli arkadaşlarımız, ilgili konuları hakkında görüş belirttiler. Manisa için verimli oldu. Çalıştay sonucunda deprem, sel, heyelanlar açısından neler yapılması gerektiğiyle ilgili kesin kararlar alınacak. Afete hızlı müdahale ve önlemlerle ilgili son değerlendirmeleri yapacağız. İnşallah, Manisa’mızı afetlerden korumak için hazır bulunacağız” diye konuştu.

“Gönüllü itfaiyecilik uygulaması sürecek”
İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 160 aracın sürekli hazır bulunduğunu belirten İnal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile 26 tonluk yeni bir tankerin alınacağını, Kula’daki tarihi sokaklarda kullanılmak üzere dar sokak aracın da filoya ekleneceğini müjdeledi. Kırsal mahallelerde dağlık alanlarda kullanılmak üzere traktör arkasında kullanılmak üzere 20 tankerin muhtarlara verileceğini dile getiren İnal, ‘Gönüllü İtfaiyecilik’ uygulamasını da yaygınlaştırmak istediklerini dile getirdi.

“Yeni çalışmalarımız var”
Manisa’daki yüksek apartmanların olduğu sokaklara her yerden girilmediğini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “ASELSAN ile yüzde 40 ortaklığı olan DASAL şirketi ile beraber bir çalışmamız var. Drone çekimleri ile yüksek olan binalarda hem yangını tespit ediyoruz hem de söndürme işlemini yapıyoruz, drone ile yangına su, köpük ve kurukimyevi toz püskürtme işlerini de yapabiliyor. Köpük kulesi dediğimiz araçlar ile fabrika içerisindeki büyük alevli ve çok zehirli gazların bulunduğu yangınlara uzaktan aracımızın kuleyi uzatarak tamamen yangını söndürebiliyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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