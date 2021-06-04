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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası, etkinliklerle kutlandı

İHA

Kula'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası, etkinliklerle kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi tarafından kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emekleri, açılan sergiyle birlikte katılımcıların beğenisine sunuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez 17 Haziran tarihleri arasından Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Halk Eğitimi Merkezleri'nce düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Kula'da da Halk Eğitimi Merkezi tarafından, bu hafta için etkinlikler düzenlendi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk Eğitimi Merkezi kurs eğitmenlerinin yıl boyunca yaptığı kursların tanıtıldığı seminerle devam eden programda, Kula'da Değerli Zamanlar projesi kapsamında ses eğitimi gören öğrencilerin okuduğu şarkı ve türküler, katılımcılar tarafından oldukça beğeni topladı.
Haftanın önemine binaen katılımcılara hitap eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca açtığı kursların ve eğitimlerin oldukça önemli olduğuna değindi. Birbirinden değerli kurslar ile, genç yaşlı tüm vatandaşların kendilerinin kişisel gelişimine etki edecek eğitimler aldığını kaydeden Kaymakam Duru, özellikle gençlerin kişisel becerilerini daha da geliştirmek amacıyla bu kursların devamlılığına dikkat çekti. Kaymakam Duru, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın kutlu olasını temenni ederek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Programın ardından, protokol üyeleri, Halk Eğitimi Merkezi kurs eğitmenleri ve kursiyerler tarafından yıl boyunca yapılan eserlerin beğeniye sunulduğu el sanatları sergisinin açılışını yaptı. Kurdele kesiminin ardından Kaymakam Kemal Duru ve protokol üyeleri, sergiyi gezerek, kurs eğitmenlerinden bilgi aldı.
Programa, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, Kula'da Değerli Zamanlar Projesi ile Hayat Boyu Öğrenme Projesi'nin kursiyer ve kurs eğitmenleri ile vatandaşlar katıldı.

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