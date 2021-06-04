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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşı esnafının beklediği çalışma başlıyor

İHA

Çarşı esnafının beklediği çalışma başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile bir araya gelerek, Çarşı Bulvarı ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi arasında kalan alanda yapılacak 3. Etap 1. kısım cephe sağlıklaştırması projesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Toplantıda, çalışmanın ardından mevcut alanın modern bir görünüme kavuşmasıyla birlikte, tarihi dokunun da gelecek kuşaklara taşınacağını vurgulandı.
Şehzadeler şehri Manisa’da, Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi, kent merkezindeki tarihi dokuyu gelecek kuşaklara taşıyacak önemli bir çalışmaya başlıyor. Daha önce kent merkezinde 2 etap halinde sokak sağlıklaştırma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ile iş birliği içerisinde Çarşı Bulvarı ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi arasında kalan alanda sokak sağlıklaştırma çalışmasına başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ederek, proje ile ilgili değerlendirmede bulundular. Ziyarette Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürü Halil Şentürk, İmar ve Şehircilik Müdürü Durukan Duru ve Başkan Danışmanı Ulus Kotluca da yer aldı.
“Fiziki yapı iyileşecek, tarihi doku korunacak”
Mevcut alanda yapılacak olan sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla, fiziki yapının iyileşeceğini, tarihi dokunun da korunacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Şehzadeler ilçesi için önemli bir projenin artık son rötuşlarını yapıyoruz. Bu proje ile ilgili bakanlığımız, valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Şehzadeler Belediyemiz gerekli önemi gösterdi. Gerekli desteği sağladı. Biz de Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle inşallah tarihimize sahip çıkacağız. Kentimiz için önemli bir olan bir bölgede, daha önce 1. ve 2. etabında sokak sağlıklaştırma çalışmasını tamamlayarak kullanıma sunmuştuk. 3. etabın 1. kısmında da çalışmalara başlayarak, tarihimizi gelecek kuşaklara taşımaya amaçlıyoruz” dedi.
“Esnafımız için hayırlı olsun”
3. etap çalışmasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin tüm proje çalışmalarının tamamladığını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Kültür Varlıkları Koruma Kurulu İzinleri alındı. Bununla ilgili geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Bu Çarşı, Şehzadeler ilçemiz için önemli. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak bu önemli projede ortak olalım, birlikte bu hizmeti yapalım istedik. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün de, birlikte yapabiliriz dedi. Bunun üzerine bir Ankara ziyaretinde, ziyaret ettiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da bu projeyi arz ettim. Sağ olsun, sayın bakanımız da, bakanlık olarak gerekli desteği bulunacaklarını ve projeyle ilgili güzel görüşlerini paylaştılar. Bunun üzerine de kolları sıvadık. Bir protokol imzalayarak Büyükşehir Belediyemizle birlikte Çarşımızda 3. etap 1. kısımda sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başlayacağız. Tüm paydaşlarımıza, katkıda bulunan başta Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Esnafımız için, çarşımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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