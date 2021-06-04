Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),(DHA)-MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerinin 2 aylık fiziki takibinin ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı 2 aylık fiziki takibin ardından, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon için düğmeye bastı. Turgutlar Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Acarlar Mahallesi ve Şehitler Mahallelerinde takip edilen adreslere baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 510 gram sentetik kannabinoid tabir edilen uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden Saffet Ş. (24), Özkan Ç. (33) ve Salih D. (25) çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanırken diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
DHA-Bölge Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2021-06-04 20:02:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.