Manisa'da uyuşturucuya geçit yok: 3 kişi tutuklandı

Manisa polisinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirilirken 3 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Turgutlu ilçesinde uyuşturucu imalatı yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, 3 adreste yaptıkları eş zamanlı baskında 13 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken 2 şüpheli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri farklı bir adreste yaptıkları baskında 500 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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