Manisa’da karşı şeride geçen otomobil takla attı: 1 ölü Otomobilden fırlayan sürücü karşı yönden gelen otomobilin altında kaldı Manisa’da takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü

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Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada otomobilden fırlayan sürücü, karşı yönden gelen araca çarparak hayatını kaybetti.



Kaza, akşam saatlerinde İzmirAnkara E96 karayolu Ödemiş Yol Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Ali Yalçıner (37) yönetimindeki 45 RN 680 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Takla atan otomobilden fırlayan sürücü Yalçıner, karşı yönden gelen H.K.S. (38) yönetimindeki 45 AFS 104 plakalı otomobile çarparak olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerlerken Yalçıner’in cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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