Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

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Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerleri aşarak şarampole devrildiği kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kavacık rampası inişinde meydana geldi. Nurullah Sönmez (44) yönetimindeki 42 KR 369 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşıp, şarampole devrilerek ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla çıkarken, araçtaki Melek Gökhan (21) ve Serap Usta (25) ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar önce Kula Devlet Hastanesi'ne ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-06-05 00:37:25



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