İlkokul öğrencileri Mesir Macunu saçtı Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Mesir Macunu Festivali İlkokulda canlandırıldı

Manisa'nın Selendi ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu tarafından MANEP 2023 'Manisa’ya değer katanlar, benim canım şehrim Manisa' eTwinning projesi faaliyeti kapsamında öğrenciler tarafından Mesir Macunu saçım programı yapıldı. 481 yıllık Mesir Macunu Festivali geleneği son 2 yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştirilemezken okulda yapılan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından canlandırılan Hafsa Sultan ve Merkez Efendi mehter eşliğinde okulun öğrencilerini selamlamasıyla başlayan program Mesir Macunu saçımı ile sona erdi.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan, Manisa’da nedeni anlaşılamayan bir hastalığa yakalanır. Bu hastalığa çare için Sultan Cami Medresesi’nin başhekimi Merkez Efendi, 41 çeşit bitki ve baharatın karışımından oluşan bir macun hazırlar. Mesir macunu ismiyle günümüze kadar ulaşan bu şifalı karışım, Hafsa Sultan’ı kısa sürede sağlığına kavuşturur. Yardımsever kişiliğiyle bilinen Hafsa Sultan, iyileşmesini sağlayan Mesir Macununun her yıl Nevruz haftasında halka dağıtılmasını ister. Küçük kâğıtlara sarılan macun, Sultan Cami’nden halka saçılır. O günden bu güne her yıl aynı dönemde Sultan Cami etrafında toplanan halka, şenlikler yapılarak Mesir Macunu dağıtılır. Mesir Macunu kültürünü yansıtmak için Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Mesir Macunu yapım aşamasını canlandırarak okul pencerelerinden öğrencilere Mesir Macunu saçtı.

Okul bahçesinde düzenlenen Programa Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri V. Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutan V. Hacı Yusuf Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve Şube Müdürleri Fırat Annak ve Yüksel Kanyılmaz, Cumhuriyet İlkokulu Ali Filiz, Müdür Yardımcısı Hamdi Kılıç, okul öğretmenleri ile birlikte öğrenciler katıldı.

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