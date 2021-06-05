Kula'da emniyet kemeri uygulaması

Manisa'nın Kula ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, İzmirAnkara D300 karayolundaki uygulama noktasında denetim yaparak, durdurdukları araç sürücülerine emniyet kemerinin önemi hakkında bilgiler vererek, bilgilendirici broşür dağıttı. Uygulama noktasında hazırladıkları pankartlarla emniyet kemerine dikkat çeken trafik ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine ve yolcularına ikramda da bulundu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet kemeri kullanımının öneminin anlatılması açısından yürütülen çalışmalar kapsamında, Manisa ve ilçelerinde eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştiriliyor. Kula'da da Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmirAnkara D300 karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Hazırladıkları pankartlar ile emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çeken trafik ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine de hem bilgi verdi, hem de bilgilendirici broşürler dağıttı. Trafik kazalarında ölüm oranlarının emniyet kemeri kullanmamaktan kaynaklandığını sürücülere anlatan ekipler, ayrıca araç sürücülerine ve yolculara da soğuk içecek ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.