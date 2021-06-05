Kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi

Manisa'nın Kula ilçesinde Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmirAnkara D300 karayolunda denetim yapan trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri drone ile tespit etti. Gün boyu süren uygulamalarda, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme gibi kural ihlali yapan 30 sürücüye, yaklaşık 7 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri ile, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, İzmirAnkara D300 karayolunda trafik uygulaması gerçekleştirildi. Drone destekli yürütülen denetimlerde, Ege Bölgesi'nin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmirAnkara D300 karayolunda kural ihlali yapan araç sürücüleri, drone ile tespit edildi. Güzergahın çeşitli noktalarında gün boyu uygulama yapan ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama ve sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme gibi kural ihlali yapan 30 araç sürücüsünü tespit ederek yaklaşık 7 bin 500 TL para cezası uyguladı.

Öte yandan ilçe merkezindeki trafik denetimleri de aralıksız olarak sürdü.

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