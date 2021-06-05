Manisa’da 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir tır, bir işyeri ve bir depoda yapılan aramalarda toplam 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli tahkikata başlandı.
Manisa genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, 34 Haziran tarihlerinde Turgutlu ilçesinde bir tır, bir işyeri ve bir depoda yapılan operasyonda, 5 milyon 270 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheli 3 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.